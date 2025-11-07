Baloncesto / Liga Challenge
Ana Pérez, del Recoletas Zamora: "Hemos cogido una dinámica muy positiva"
La jugadora del Zamarat: "Tengo miedo a todos los rivales pero también quiero ganarle a todos"
La jugadora del Recoletas Zamarat Ana Pérez Relancio explicó ayer en vísperas del partido de mañana contra el CB Santfeliuenc que "hemos cogido una dinámica muy positiva, estamos todas muy motivadas y se nota en los entrenos que está todo el mundo a tope, en ningún momento hemos bajado el nivel, ni tampoco nos creemos nada, nos gusta ganar, y a ver si conseguimos aguantar este ritmo". La alero del Recoletas Zamarat reconoce que no ha tenido que cambir mucho de puesto por las bajas que ha sufrido el equipo hasta ahora: "Hay jugadoras que han tenido que meterse al uno cuando son escoltas puras, pero todo el mundo lo hace sin quejas", y respecto al rival de mañana cree que "es un equipo joven pero yo respeto a cualquier rival porque además acabo de entrar en esta liga y me da igual quien esté arriba o quien esté abajo de la clasificación. Tengo miedo a todos y a la vez quiero ganarles a todos".
Ana Pérez se muestra contenta con cómo va la temporada a título personal: "Estoy contenta, estoy con muchas ganas de seguir demostrando que pertenezco a esta Liga e intentando ayudar en lo que pueda a este club como lo han hecho conmigo".
Los últimos resultados y en general la marcha del Recoletas están dejando claro que puede competir con cualquier rival: "Yo al principio me guiaba por lo que decía la gente porque hay muchas jugadoras que yo todavía no conocía y me planteé que había que intentar estar lo más arriba posible pese a que es un equipo totalmente distinto al del año pasado. Pero en todo momento he pensado que podemos molestar bastante porque somos un equipo joven, que corre y que puede entrenar 18 sesiones a la semana, y se nota respecto a las plantillas con jugadoras mayores aunque tengan más calidad. Con nosotras hay mucho margen de mejora".
La jugadora naranja reconoce que el entrenador, Raúl Pérez, "nos está metiendo bastante caña pero somos tías que nos gusta entrenar, acabamos el entreno y siempre se queda alguien tirando, todas venimos media hora antes... Aquí hay gente muy friqui y nos hemos ido a juntar todas al mismo sitio".
El entrenador del Recoletas Zamora, Raúl Pérez, todavía no da por concluida la pretemporada porque sigue contando con dos lesionadas, Aina Martín y Marta Fernández, aunque "para el 80 por ciento de la plantilla, sí. El equipo ya está empezando a sentirse bien a sentirse cómodo, a entender que somos un equipo joven, que entrenamos mucho y eso tiene que ir saliendo. Poco a poco hemos ido ganando confianza, creyendo en lo que estamos haciendo, entendiendo qué es lo que buscamos en los partidos. Ya lo dije en pretemporada, quiero que el equipo tenga una identidad y esa identidad ya se está viendo, a nivel defensivo cada vez estamos mejor, aunque a nivel ofensivo todavía nos queda mucho margen de mejora. Y cuando tengamos a las diez jugadoras, todavía se va a notar más para aguantar mejor los partidos o jugar con más ritmo. Estoy muy contento con cómo está yendo y tras el parón, podremos decir que la pretemporada ha acabado y que estamos al mejor nivel". n
