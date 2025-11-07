21 clubes zamoranos compiten en la fase previa del Nacional de Galgos

La fase previa del Campeonato de España de Galgos continuará este fin de semana con la participación de 21 clubes zamoranos que buscarán la clasificación para cuartos de final. En Cuenca de Campos correrán el sábado Monte San Esteban-Rueda y Virgen de La Hiniesta-Jambrina. En La Cantera, San Antonio-Arcenillas y Matacán Diamante, y en Villalobos, La Alegría-Galgueros Tierra de Campos y Calabrés-El Tariego.

El domingo, en Granja de Moreruela: Mara-El Bahillo, Lebrel Salmantino-Nápoli y Santa Cristina de la Polvorosa-El Cachín.

En el corredero de Villanueva del Aceral correrán Virgen de La Veguilla-La Rabona Zamora y Tobar-Baltuana y en Moraleja del Vino, Galgosalada-Lebrel Zamora y Toro-Moreruela.

Conviene recordar que en la primera jornada Zamora, San Esteban del Molar y Campeador fueron los primeros clasificados. n