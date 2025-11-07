Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galgos

21 clubes zamoranos compiten en la fase previa del Nacional de Galgos

Este fin de semana se disputan dos nuevas jornadas en varios cotos

Dos perros entran en trailla

Dos perros entran en trailla / LOZ

Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

Zamora

La fase previa del Campeonato de España de Galgos continuará este fin de semana con la participación de 21 clubes zamoranos que buscarán la clasificación para cuartos de final. En Cuenca de Campos correrán el sábado Monte San Esteban-Rueda y Virgen de La Hiniesta-Jambrina. En La Cantera, San Antonio-Arcenillas y Matacán Diamante, y en Villalobos, La Alegría-Galgueros Tierra de Campos y Calabrés-El Tariego.

El domingo, en Granja de Moreruela: Mara-El Bahillo, Lebrel Salmantino-Nápoli y Santa Cristina de la Polvorosa-El Cachín.

En el corredero de Villanueva del Aceral correrán Virgen de La Veguilla-La Rabona Zamora y Tobar-Baltuana y en Moraleja del Vino, Galgosalada-Lebrel Zamora y Toro-Moreruela.

Conviene recordar que en la primera jornada Zamora, San Esteban del Molar y Campeador fueron los primeros clasificados. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents