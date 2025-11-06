Conference League
El Rayo apela a la épica, remonta un 0-2 y gana en el último minuto al Lech Poznan
Los goles de Isi, De Frutos y Álvaro García en el segundo tiempo dieron la vuelta a los dos tantos logrados en la primera mitad por los polacos
EFE
Madrid
El Rayo, con goles de Isi Palazón, Jorge de Frutos y Álvaro García, los tres en la segunda mitad, ganó en Vallecas al Lech Poznan, que previamente había marcado por medio del hondureño Luis Palma y el polaco Antoni Kozubal, en el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga Conferencia.
Con este resultado el Rayo Vallecano suma siete puntos en tres partidos y se mantiene entre los diez primeros de la clasificación mientras que el Lech Poznan se queda con tres puntos.
