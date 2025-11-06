Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Rayo apela a la épica, remonta un 0-2 y gana en el último minuto al Lech Poznan

Los goles de Isi, De Frutos y Álvaro García en el segundo tiempo dieron la vuelta a los dos tantos logrados en la primera mitad por los polacos

Álvaro García, en el descuento, da la victoria al Rayo.

Álvaro García, en el descuento, da la victoria al Rayo. / EFE

EFE

Madrid

El Rayo, con goles de Isi Palazón, Jorge de Frutos y Álvaro García, los tres en la segunda mitad, ganó en Vallecas al Lech Poznan, que previamente había marcado por medio del hondureño Luis Palma y el polaco Antoni Kozubal, en el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga Conferencia.

Con este resultado el Rayo Vallecano suma siete puntos en tres partidos y se mantiene entre los diez primeros de la clasificación mientras que el Lech Poznan se queda con tres puntos.

