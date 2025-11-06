El próximo rival del Zamora se prepara para la final de la Copa RFEF

El Ourense CF, próximo rival del Zamora CF, se encuentra ya preparando la final de la Copa Federación que el próximo sábado disputarán contra el Orihuela en el estadio de O Couto. El equipo gallego ha aplazado el partido de Liga que tendría que jugar en el Ruta de la Plata este fin de semana, para el próximo miércoles día 12. El equipo gallego, que viene de protagonizar una de las grandes sorpresas en la Copa del Rey eliminando al Real Oviedo, alcanzó la final tras doblegar a domicilio al CE Atlètic Lleida en la tanda de penaltis, mientras que los alicantinos sacaron su billete al imponerse al CD Toledo en la prórroga (2-4). Los dos equipos pelearán por primera vez en su historia por un trofeo que el año pasado levantó el CD Extremadura.

El Orihuela ultima su preparación para la final en el mejor momento de la temporada, tras una semana mágica, en la que ganó al Quintanar del Rey (3-1) y Elche Ilicitano (2-5) en el campeonato del grupo 5 de Segunda Federación, además de protagonizar una épica eliminatoria de Copa del Rey ante el Levante UD (3-4).

La Real Federación Española de Fútbol quiere que la copa de los modestos sea "más que un partido de fútbol" y para ello el viernes y el sábado se instalará una "fan zone" en Ourense de la misma manera que se organiza en la final de la Copa del Rey, además de exponerse en la capital gallega los trofeos logrados por la selección española en Mundiales, Eurocopas y UEFA Nations League.

Para esta final, el Orihuela ha fletado un autobús para facilitar el desplazamiento de medio centenar de seguidores hasta Ourense.