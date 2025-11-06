La Peña Madridista Los Cuzos celebra su primer aniversario

La Peña Madridista Los Cuzos celebrará hoy su primer aniversario y para celebrarlo nha organizado un acto protagonizado por el conocido periodista y subdirector del diario deportivo As Tomás Roncero. La celebración se realizará a partir de las 19:00 horas en la sede de la peña madridista situada en el Café Bar Universal, en calle San Martín.

El acto va dirigido a los peñistas y Tomás Roncero presentará su nuevo libro “El mejor Madrid de la historia” e impartirá una charla para los asistentes.

La peña comenzó su andadura en el año 2024 y el actual presidente, Francisco Javier de Castro Rodríguez, tomó las riendas entonces. Francisco Javier es hijo del que fuera presidente de la Peña Madridista en los años 80, Valentín de Castro García. Actualmente, la peña dispone de 118 miembros y se siguen recibiendo bastantes altas, por lo que este año se prevé alcanzar unos 180 peñistas.