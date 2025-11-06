Josep Peris, jugador del Caja Rural CB Zamora, ante el partido ante Palencia: "Jugar en el Ángel Nieto siempre es un placer"

El Caja Rural CB Zamora vive su semana más tranquila desde hace tiempo, aunque no por ello relajada. El equipo zamorano frenó la crisis de resultados tras su victoria ante el colista y ahora se prepara para una nueva lucha que no será fácil ante Palencia Súper Agropal, uno de los mejores equipos de la categoría, actualmente tercero, que les pilla, no obstante, en un buen momento. “Siempre es más bonito llegar el lunes a trabajar después de una victoria”, señaló uno de los jugadores del CBZ, Josep Peris, quien quiso recalcar se está haciendo un “buen trabajo desde hace semanas”, pero confesó también que es importante que se vea reflejado en pista, más aún después de las cuatro derrotas encajadas (tres en Liga y una en Copa).

Con todo, el valenciano dejó claro que tienen todavía mucho margen de mejora por delante y expuso en la rueda de prensa previa al choque de este sábado (19.30 horas) que “estamos intentando trabajar una idea totalmente nueva de juego”. “Poco a poco nos vamos adaptando, tanto a la idea de juego que propone Saulo (entrenador), como a nuestros compañeros porque nos conocemos de relativamente poco, desde hace dos meses. Tenemos que seguir mejorando ese ritmo que estamos intentando transmitir y seguir con esa energía al salir al campo porque creo que nos ayuda a que las cosas vayan mejor”.

Ahora toca Palencia al que describió como “un equipazo” y al que tratarán de sorprender en casa. “Es de los equipos más serios y de los mejores que hay este año en la categoría, con gente con muchísima experiencia en LEB Oro y ACB, por lo que va a ser un partido complicado y también de los más bonitos de jugar”. En este encuentro que se vivirá en Ángel Nieto opina que la gran clave será estar centrados en ellos mismos porque “si hacemos las cosas bien habrá muchas más posibilidades de ganar” explicó respecto a un choque en el que es probable que se cuelgue el cartel de aforo completo.

“Siempre es un placer jugar en el Ángel Nieto, al final es gente que te apoya mucho, yo, personalmente, me lo paso genial. Son partidos bonitos para estar en el campo y ver tanta gente animándote y mostrándote su apoyo para que vayan las cosas tan bien”. Por último, a título personal, Perís sí ha visto cambios en su llegada a Primera FEB, destacando una mayor profesionalización de la competición, tanto en los equipos como en la propia Liga, algo que le ilusiona a título personal sobre todo por sentir que “sigo mejorando y puedo seguir dedicándome a lo mío”.

Las imágenes de la victoria del CB Zamora ante el Palmer en el pabellón Ángel Nieto. / José Luis Fernández

Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora

Por su parte, el entrenador Saulo Hernández, comentaba que, más allá del triunfo, el equipo ha trabajado “igual que todas las semanas”. En este sentido, se vanagloriaba de tener la "suerte de contar con un grupo de jugadores a los que les gusta el baloncesto, que no van al entrenamiento con la sensación de que no les apetece, sino al revés”. No obstante, sí confesó que cuando vienes de ganar “las caras el lunes son distintas” porque, recordó, “nosotros vivimos de los resultados”, lo que permite afrontar la semana con la alegría de la victoria y la ambición por conseguir otra frente “a uno de los mejores equipos de la Liga”.

Respecto al rival, el zamorano aseguró que a su juicio es, ahora mismo, “el equipo más serio de la Liga en todos los apartados: ratios de pérdidas asistencias, capacidad defensiva, rebote… de todas las cosas que dependen un poco, no del talento, sino de la seriedad que pones en la pista”. Con todo, ellos deben, a juicio del técnico, ser el equipo “alegre y con identidad de juego rápido, pero tener un punto de seriedad los 40 minutos porque ellos lo van a tener seguro y si nosotros no lo tenemos, van a sacar ventaja”.

Además, habló de las máximas fortalezas de los palentinos que pasan por su enorme calidad, siendo un plantel confeccionado para regresar a la ACB, con experiencia en ascensos, mientras que opina que su mayor debilidad puede darse a nivel mental por las dos derrotas encajadas que les pueden crear algo de ansiedad. Además, expuso la importancia de la afición rival que se va a desplazar por lo que ve clave que la hinchada local también juegue este partido desde las gradas y demuestre lo difícil e incómodo que es jugar de visitante en el Ángel Nieto. "Tenemos que demostrar que jugamos en casa. Por mucha gente que venga de Palencia, esto es Zamora, estamos en Zamora y creo que todos los que asistan tienen que poner un plus adicional para hacerse notar y para que cuando las cosas no nos vayan del todo bien nos den ese empuje de energía que tanto se agradece".

AZAYCA

El encuentro de este sábado ante Palencia estará dedicado a Azayca, Asociación Zamorana de Ayuda a los Enfermos de Cáncer y a sus familiares. Su presidenta, Pilar de la Higuera, se mostró feliz por volver a entrar en el proyecto solidario del CBZ con el que comparte la defensa de un trabajo en equipo y colectivo para lograr los retos marcados. “Desde Azayca siempre intentamos ver qué hay más allá de la actividad, qué hay más allá de un partido, y vosotros (en ferencia a los jugadores del equipo zamorano) transmitís precisamente esos valores que para nosotros tienen mucha importancia y que queremos transmitir, no solo a pacientes y familiares sino a toda la población en general y a la gente joven en particular”, apuntó la responsable de Azayca destacando la suma de fuerzas como base de cualquier iniciativa.

Además, habló de la importancia del deporte para trabajar la salud desde edades tempranas porque “la vida no es una carta a los Reyes Magos, no es fácil y todos lo sabemos por experiencias propias”, subrayando la importancia de la del esfuerzo y la disciplina.