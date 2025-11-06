Los futuros "Ilia Topuria" se citan en Ifeza para la I Velada de MMA de Zamora

El fenómeno “Ilia Topuria” ha supuesto una verdadera revolución en el mundo del deporte que ha permitido a las artes marciales experimentar un crecimiento exponencial, en cuanto a espectadores y aficionados que siguen sus pasos, tanto desde el otro lado de la pantalla como aquellos que deciden probar suerte y conocer desde dentro una modalidad que implica disciplina, trabajo y disciplina.

Empujados por este boom, Zamora acogerá este próximo sábado en Ifeza una velada de MMA en la que los asistentes podrán disfrutar de esta modalidad por la que se interesan cada vez más jóvenes en busca de ponerse en forma, conocer más de esta disciplina pero también, en alguno casos, huyendo de problemás.

Ju Pereira, de Martial Arts Schooll, es, junto a Guilherme Cadena, el organizador de un evento que incluirá una exhibición de capoeira para abrir boca entre De la Fuente-Domínguez; Rojas-Carrazoni; y varios combates en los que tomarán parte luchadores de toda España, también de Portugal, y, como no, de Zamora en lo que será la mejor oportunidad para ver de cerca esta especialidad que quiere acabar con los mitos que la rodean.

Desde la capoeira al MMA

Así, se esperan varias peleas entre jóvenes promesas para acabar con la principal donde se verán las caras Almeida y Soares, un enfrentamiento que promete intensidad y nivel a los espectadores. Además, en la jornada se disputarán dos cinturones entre Florín y Galán, y Saraiva y Ruiz, sin obviar las peleas entre Hidalgo-Calvo; Ndiaye-Cabrero; Pascual-.López y Martín-Pérez.

Las entradas para este espectáculo “Golden Fight” ya están a la venta en Martial Arts Schoolly PizzaBit, en la calle Santa Teresa, a un precio de 15 euros, mientras que el mismo sábado el coste será de 20.

Las puertas se abrirán en Ifeza a las cinco de la tarde para que los aficionados puedan ocupar sus asientos y disfrutar de un evento que esperan tenga continuidad y que cuenta con el respaldo de Ayuntamiento y Diputación. Además, otra de las cuentas pendientes es que puedan producirse combates femeninos que es lo que falta en el cartel de esta I Velada de MMA.