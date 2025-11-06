Demetrio Pinto lo vuelve a hacer: bronce para el joven deportistas del Bádminton Zamora

El CD Bádminton Zamora volvía a participar en competiciones de nivel nacional y regional, con el fin de completar la preparación para el final de temporada, y Demetrio Pinto Botella consiguió vovler a subir al podio.

Se celebraba en tierras andaluzas, más concretamente en Huelva, una prueba Máster N4 de la categoría sub15. Hasta allí se desplazó el joven deportista zamorano, junto a su entrenador Aitor Llandres, representando al bádminton zamorano. Gran competición del mayor de los Pinto Botella, que realizaba un muy buen campeonato demostrando su buen hacer en la pista.

Empezó en la modalidad de dobles mixtos junto a su compañera habitual, Emma Nievedes (CB Alfajarín, Huesca), donde quedaron encuadrados en el grupo más complicado, perdiendo el primer partido, contra los que a la postre serían los vencedores del torneo, de forma muy ajustada en 3 sets y ganando el segundo encuentro que les permitió conseguir una meritoria quinta plaza.

Fue a modo individual donde las cosas fueron mejor para Deme, aunque no fue nada fácil, ya que al igual que en dobles mixtos, aquí también tuvo en el grupo dos rivales muy duros. Consiguió la victoria en los 2 partidos de grupo de forma solvente demostrando su gran nivel de juego y consiguiendo así el pase a las rondas eliminatorias. En cuartos de final ganó 21-13 21-13 al vallisoletano Nuno Alonso (CB Laguna), un partido muy serio del volantista zamorano que le permitió pasar a semifinales. Ya en la jornada matinal del domingo, Demetrio Pinto jugaba las semifinales contra el alicantino Diego Gázquez (CB El Campello), partido muy duro e igualado a 3 sets en el cual el jugador zamorano no supo aprovechar una ventaja a su favor en el último set, perdiendo el choque por 24-22 14-21 17-21, colgándose una valiosa medalla de bronce.

Ranking Nacional

Por otro lado, Pablo Sánchez se desplazaba hasta la localidad de Guadarrama (Madrid), donde disputaba un torneo puntuable para el ranking nacional. Buena competición de Pablo que, aunque en dobles mixtos no pudo lograr ninguna victoria, en modalidad individual logro pasar varias eliminatorias realizando grandes partidos, fue en la roda de octavos donde ya no pudo con su rival.

Buen trabajo el realizado por el CB Zamora, demostrando la calidad y gran nivel del bádminton zamorano y en particular de Deme y Aitor que volvieron a demostrar el porqué de sus convocatorias en concentraciones con la selección nacional española.