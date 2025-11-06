El Cross de Otoño celebra su undécima edición el domingo

El club Atletismo Zamora y la Delegación Provincial organizan el próximo domingo día 9 la undécima edición del Cross de Otoño que abrirá la temporada de campo a través en la provincia. La carrera se disputará como siempre en un circuito de dos kilómetros trazado en el bosque de Valorio y estará abierta a corredores de todas las categorías estén o no federados. El comienzo de la carrera será a las 13:00 horas, una vez que hayan terminado las pruebas del Provincial de Juegos Escolares. La clasificación Máster será para mayores de 35 años y la absoluta, desde los nacidos en 2006.

Las inscripciones se realizan en la página WEB del club Atletismo Zamora y serán gratuitas para todos los participantes. El plazo de inscripción se cierra el viernes 8 de noviembre a las 15:00 horas.

Los dorsales se entregarán a partir de las 10:30 horas, el día de la prueba, en la carpa destinada al efecto en la zona de salida, pinos del Bosque de Valorio. Se entregarán medallas o trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina.

También en el marco del bosque de Valorio se celebrará el domingo día 23 (11.00 horas) la novena edición del Zangarrun Cross Trail Ciudad de Zamora sobre la distancia de 10.600 metros y un desnivel acumulado de 380 metros aunque la distancia para la categoría juvenil será de 6 kilómetros. La prueba se organiza a beneficio de la Asociación contras las Enfermedades Raras, y las inscripciones pueden realizarse en la sede de la Asociación (Víctor Gallego, 23) y en la web Smartchip. El plazo de inscripción finaliza el 20 de noviembre si no se agotan antes las 300 plazas disponibles.n