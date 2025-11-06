Pádel
El Club Morales Activa Tecozam se lleva su encuentro pendiente en las Series Nacionales de Pádel
El club prepara el Open Diputación, del Circuito Provincial de Pádel
El pádel zamorano se dio un respiro esta semana ya que tanto las Series Nacionales de Pádel como la Major League Pádel (MLP) se encontraban en jornada de descanso.
La única excepción para el Morales Activa fue el conjunto Tecozam, perteneciente a la categoría Future de las Series Nacionales de Pádel, que tenía pendiente la disputa de la jornada 2, un encuentro aplazado. El equipo zamorano se desplazó hasta Valladolid para afrontar un exigente compromiso fuera de casa.
El duelo se resolvió con una ajustada y trabajada victoria por 5-7 a favor de Tecozam, que consigue así siete valiosos puntos y continúa demostrando su solidez y compromiso jornada tras jornada.
Open Diputación de Pádel
Mientras tanto, el club Morales Activa ya se encuentra inmerso en la organización del Open Diputación de Zamora, prueba del Circuito Provincial de Pádel que se disputará del 20 al 23 de noviembre en las instalaciones de Activa Pádel Los Llanos. Un evento que volverá a reunir a numerosos jugadores de toda la provincia y contará con la colaboración de instituciones y empresas zamoranas.
Con este resultado y con la vista puesta en la próxima gran cita deportiva, Morales Activa afronta un final de mes cargado de actividad y entusiasmo por el pádel.
- Un vino de Toro recibe por primera vez 100 puntos en la Guía Peñín
- Uno de los principales 'outlet' de Zamora reabre desde este miércoles con una nueva ubicación en la capital
- La víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera, 'en paradero desconocido
- La Feria de los Santos de Fuentesaúco, un mercado donde cabe todo
- Un herido tras volcar su vehículo junto al Puente de Piedra de Zamora y quedar atrapado
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- Imponen a una propietaria de Benavente construir un muro de 32.670 euros en la calle Fortaleza
- Cómo aprovechar lo que otros tiran en Zamora