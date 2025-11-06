El Club Morales Activa Tecozam se lleva su encuentro pendiente en las Series Nacionales de Pádel

El pádel zamorano se dio un respiro esta semana ya que tanto las Series Nacionales de Pádel como la Major League Pádel (MLP) se encontraban en jornada de descanso.

La única excepción para el Morales Activa fue el conjunto Tecozam, perteneciente a la categoría Future de las Series Nacionales de Pádel, que tenía pendiente la disputa de la jornada 2, un encuentro aplazado. El equipo zamorano se desplazó hasta Valladolid para afrontar un exigente compromiso fuera de casa.

El duelo se resolvió con una ajustada y trabajada victoria por 5-7 a favor de Tecozam, que consigue así siete valiosos puntos y continúa demostrando su solidez y compromiso jornada tras jornada.

Open Diputación de Pádel

Mientras tanto, el club Morales Activa ya se encuentra inmerso en la organización del Open Diputación de Zamora, prueba del Circuito Provincial de Pádel que se disputará del 20 al 23 de noviembre en las instalaciones de Activa Pádel Los Llanos. Un evento que volverá a reunir a numerosos jugadores de toda la provincia y contará con la colaboración de instituciones y empresas zamoranas.

Con este resultado y con la vista puesta en la próxima gran cita deportiva, Morales Activa afronta un final de mes cargado de actividad y entusiasmo por el pádel.