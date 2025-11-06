El Caja Rural River Zamora, en "situación límite": tres victorias y sin efectivos por las lesiones

El Caja Rural River Zamora parece haber encontrado su sitio en Segunda División B con tres victorias consecutivas en las últimas jornadas de competición.

El Caja Rural River Zamora toma impulso en Segunda B

Tras un inicio con derrotas y dudas, el equipo ha sumado nueve puntos que le han impulsado en la clasificación y, además, han permitido al proyecto blanquinegro recoger premio a sus esfuerzos.

Sin embargo, los resultados no lo son todo y el conjunto zamorano se encuentra en una «situación límite». Algo paradójico, pues viene de ganar al todopoderoso Leis Pontevedra.

Las lesiones golpean al equipo

Mientras los puntos llegaban, también lo hacían las lesiones para el primer equipo del River Zamora, cuya presentación tuvo lugar hace poco.

Y, dolencia tras dolencia, el equipo ha ido viendo como han mermado sus efectivos hasta el punto de quedarse «con lo puesto».

«Estamos en una situación límite, con poco más que cinco jugadores y un portero», comenta Óscar García Poveda, más preocupado por la falta de efectivos que contento por la racha de victorias.

Una plantilla muy mermada

«Desde el principio, cuando iniciamos este proyecto, puse en valor contar con una plantilla larga. Pero hemos ido sufriendo bajas a lo largo de los partidos. Tres de los jugadores que venían de Segovia y dos porteros. Eso son cinco jugadores menos», relata sobre la situación física de la plantilla el entrenador.

Partido River Zamora / Víctor Garrido

Un parte médico al que añade un nuevo problema tras la sesión del martes: «tocó parar la sesión de entrenamiento porque también Guillermo sufría una nueva lesión».

El filial también se resiente

Por fortuna, la estructura del proyecto es sólida y el Caja Rural River Zamora cuenta con un filial como respaldo.

Sin embargo, esa «reserva» también se está agotando. El esfuerzo ante Leis Pontevedra, que acabó en la gran alegría de poder superar al líder, también trajo consigo nuevas bajas.

«Tenemos seis jugadores Sub-23, dos de ellos porteros, que pueden jugar con el primer equipo. Sin embargo, el pasado sábado se lesionó Alejandro y también Egido. Los dos han estado en dinámica con el primer equipo y sus bajas nos ponen en una situación complicada», admite García Poveda.

Ahora tiene que sumar a Guillermo a esa lista.

Apuesta por la cantera

Dadas las bajas y su gravedad, con varias lesiones de ligamento cruzado figurando en el parte blanquinegro, al entrenador no le ha quedado otra que tirar de los más jóvenes.

GALERÍA | Las mejores imágenes del partido entre el River Zamora FS y el FS Salamanca Js / José Luis Fernández

Talentos como Lucas, que ya jugó ante el líder y suma como uno más.

Compromiso y filosofía de grupo

A pesar del rosario de lesiones, así como la reciente marcha del capitán Tascón, el Caja Rural River Zamora tiene claro que debe seguir adelante.

Lo hace con compromiso, con unión y con esa filosofía que Óscar García Poveda ha tratado de inculcar al grupo desde el principio.

«Desde el principio le dije al equipo que era importante tener una identidad clara. Siempre les digo que un guerrero es inteligente y que hay que saber competir con independencia de quién juegue. Dar lo máximo para poder marcharnos a casa tranquilos con independencia del resultado», explica el entrenador.

Reconoce que «la gente se ha comprometido, se ha puesto el mono de trabajo pese a esta complicada situación y ha estado compitiendo sin reparos».

Adaptación a la categoría

Para García Poveda, la buena racha de resultados permite al bloque blanquinegro recibir premio al trabajo realizado hasta ahora, tras meses de «un proceso nada sencillo».

«Ha sido difícil para nosotros adaptarnos a la categoría en un momento complicado con la fusión, la llegada de nuevos jugadores y la unión de dos vestuarios diferentes. Hemos tenido mucho trabajo para conjugar todo y vamos a seguir teniendo trabajo en ese sentido», confiesa el técnico.

Apunta que, pese a ello, «en la mayoría de partidos el equipo tuvo una actuación correcta para conseguir resultados, pero la línea en el fútbol sala es muy fina y los puntos han llegado en estos últimos encuentros».

La necesidad de seguir sumando

El entrenador blanquinegro, sin embargo, sabe que la buena racha de las últimas jornadas no durará con el parte de bajas que arrastra el vestuario.

Y que, además, no será suficiente para cumplir esta temporada. Motivo por el que mantiene que la idea del Caja Rural River Zamora es «sumar, se esté como esté».

M. L. S.

«Es cierto que este colchón nos permite estar más tranquilos, pero no podemos pensar que ya tenemos todo hecho con esos nueve puntos. Todavía quedan 66 más en juego y para llevar el proyecto a donde queremos necesitamos seguir sumando para conseguir el objetivo», razona García Poveda.

Su prioridad ahora está en volver a dotar de mimbres al grupo.

Refuerzos a corto plazo

Tanto el técnico como el Caja Rural River Zamora se ha puesto manos a la obra para paliar la situación.

«En esta difícil tesitura, estamos sondeando el mercado para incorporar jugadores a corto plazo», confirma el alicantino.

Espera encontrar en los próximos días refuerzos que permitan a la plantilla seguir siendo competitiva en Segunda División B.

Confianza en el proyecto

Óscar García Poveda sabe que, en cada temporada, se pasa por momentos complicados y este es uno de ellos.

Sin embargo, no por ello deja de confiar en su equipo y su potencial.

En "stand by"

«Ahora mismo estamos en “stand by”; para poder ver todo nuestro potencial necesitamos incorporar tres o cuatro jugadores, así como un portero», apunta.

Un jugador del Caja Rural River Z. pelea frente a varios rivales por el balón. / Emma V. Díaz

Está convencido de que dejar al filial en cuadro tampoco es una solución completamente adecuada: «desvestir un santo para vestir otro no arregla nada. Además, tendríamos que andar con pies de plomo y no podemos permitirnos que se lesione nadie más».

Buenas sensaciones pese a los obstáculos

Con todo, el entrenador confía en el River Zamora, en su capacidad de trabajo y en un proyecto que, hasta el momento, le ha dado «muy buenas sensaciones».

«Cuando vine sabía que no era un proyecto fácil, por la fusión, la categoría y lo mucho que había que trabajar. Además, se trataba de una ciudad nueva para mí», analiza el alicantino.

Ve avanzar por el buen camino al club pese a todos los inconvenientes actuales: «el inicio ha sido duro, pero como todo proceso, se necesita llegar a la fase de estabilización. Somos conscientes que resta trabajo por hacer, pero estamos cada día más cerca».