El Caja Rural Atlético Benavente pierde a uno de sus jugadores franquicia: Aitor Blanco, fuera del club blanquiazul

El Caja Rural Atlético Benavente ha dicho adiós a uno de sus jugadores franquicia, para muchos el mejor de la plantilla 25-26: Aitor Blanco Hernández.

El jugador vallisoletano ya no cuenta para el primer equipo blanquiazul y está a la espera de recibir la carta de libertad de la entidad benavenana y poder fichar, si así lo desea, por otro equipo.

Según han trasladado a este periódico, han sido las tensiones con el entrenador, Miguel Ángel Macías, las que han propiciado la marcha del ala, en concreto una discusión en un entrenamiento que terminó por romper una relación que ya estaba muy tocada.

Poca presencia por las sanciones

La realidad es que el jugador ha tenido muy poca presencia este año en los partidos de una plantilla que ahora es segunda en la tabla, a tres puntos del líder. Tanto es así que la temporada la inició con cuatro encuentros de sanción, que cumplió en Liga y Copa, para después arrancar el campeonato y recibir una nueva amonestación de dos partidos.

Ahora, con Aitor Blanco fuera, habrá que esperar para ver si el club mueve ficha y se refuerza, algo que también espera hacer el otro equipo de la provincia en Segunda División B de futsal, el River Zamora que sí se ha interesado por hacerse con los servicios de Aitor. Dado que no ha jugado cinco partidos, Blanco sí podría incorporarse al cuadro capitalino y tener como rival a su ya exequipo.