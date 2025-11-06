El Benavente Atletismo "deja huella" en Zaratán y Palencia

El Club Benavente Atletismo se hizo notar este fin de semana en Castilla y León gracias a la notable participación de sus atletas en las pruebas deportivas celebradas en Zaratán (Valladolid) y Palencia. Dos escenarios de los que regresó con varios podios.

Jaime Pedrero, bronce en la Carrera de la Salchicha

La primera parada de la "marea azul" estuvo en la localidad vallisoletana, escenario de una nueva edición de la ya célebre "Carrera Popular de la Salchicha".

Una prueba que concluyó con Jaime Pedrero subido al podio como tercer clasificado de la categoría Máster E masculina al cruzar la línea de meta con un tiempo de 29:42, una buena marca dado el exigente recorrido mixto de 7.000 metros bajo el que transcurrió la competición.

El resto de la "marea azul", a Palencia

El resto de los deportistas del Benavente Atletismo se desplazaron en jornadad dominical hasta el Complejo Deportivo "Isla Dos Aguas" de Palencia para disputar el XXXI Cross del Patronato Municipal de Deportes. Una prueba enmarcada dentro de los Juegos Escolares de la Diputación.

Podio con María Ganado en el primer puesto. / Cedida

Victoria y tercer puesto

Sobre suelo palentino hubo mucho que celebrar, comenzando por la victoria de María Ganado en la categoría Sub-12 femenina. Un éxito que llegó acompañado de la medalla de plata de Marcos Nistal en la categoría Sub-20 masculina.

Muy buenos resultados

En cuanto al resto de la expedición benaventana, hubo buenos resultados sobre el circuito de 3.700 metros palentino como el sexto puesto de Manuel Martín (13:07) y el octavo de Kevin Marín (13:14) en senior masculino.

En máster C, Iván Rábano fue octavo, seguido por Miguel A. Ganado (9º) y José C. Charro (18º). Y, en categorías inferiores, Bruno Blanco acabó octavo en Sub-16, mismo puesto que firmó Ángel Nistal en Sub-14.