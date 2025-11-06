Completo y exitoso inicio de noviembre para el Vino de Toro Caja Rural

El Vino de Toro Caja Rural abrió el mes de noviembre firmando un brillante fin de semana gracias a los excelentes resultados cosechados por sus atletas a lo largo de las múltiples pruebas que se celebraron en diferentes puntos del panorama nacional.

Jáen roza el podio en Lugo

En Lugo, Álvaro Jaén participó en la séptima edición del Cross Ponte Romana. Una prueba de mucho nivel en la que logró una meritoria quinta posición en la categoría Sub-23 tras completar los cinco kilómetros de recorrido en un competitivo tiempo de 16:06.

Doble podio en La Mudarra

Más cerca, en La Mudarra (Valladolid), durante la cita "Paisajes de la Provincia", Juan San José se alzó con la segunda plaza en la clasificación general y la victoria en la categoría Master D, subiendo a un podio que también pisó su compañero Juan López como tercer clasificado en Master G de esta prueba de carácter participativo y solidario.

Podio del V Trail Castillo de Anzur / Cedida

Verónica Sánchez gana en Cabrerizos

La XXXIII Liga de Cross AVS arrancó en Cabrerizos con gran éxito de participación. Verónica Sánchez se proclamó vencedora absoluta en categoría femenina y fue la más rápida en el tramo cronometrado de tres kilómetros.Mientras que, por su parte, Alberto Marcos finalizó cuarto en la general y subió al podio como ganador en Máster 40. También destacaron Ignacio Regalado (6º Senior), Roberto Baz (7º M45) y J. Mª Zorita (8º M35), consolidando la presencia del Vino de Toro Caja Rural en la liga.

De Puente Genil a Oporto

Por último, en el V Trail Castillo de Anzur disputado en Puente Genil, Irene Delgado firmó una gran actuación al conquistar el tercer puesto de la general femenina sobre los 18 kilómetros de recorrido montañoso.

Mientras que, por su parte, Javier Sanz rozó el podio en la exigente carrera Els Tres Mils (Mallorca), finalizando 4º en Máster 50; y, además, Raúl Sánchez representó al club en los diez kilómetros de la Maratón de Oporto, cita en la que firmó una sólida actuación.