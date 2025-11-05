El CD Villaralbo "B" le hace "un siete" al San Cristóbal

El CD Villaralbo "B" se llevó los tres puntos ante el San Cristóbal en un partido en el que los locales se mostraron muy superiores.

Los visitantes, salieron con la consigna de mantener el orden defensivo en un bloque medio-bajo para buscar la espalda de los defensores. Los de Villaralbo buscaban penetrar el entramado defensivo visitante, pero el ritmo de juego era lento y previsible.

Pese a ello, los locales tuvieron varias ocasiones para ampliar el 1-0, una renta que había conseguido Sevi con un lanzamiento lejano al cuarto de hora.

Tras el paso por vestuarios, y sabiendo que el partido estaba por decidir, los locales salieron como un vendaval, y ampliaron su ventaja con goles de Marcos B., y de Pelayo.

Los goles en este arranque de segunda mitad, hundieron a los visitantes que quedaron a merced de los villaralbinos, en lo que fue un monólogo de los azulones en esta segunda mitad, en la que Fer A., Sevi de nuevo, y Manu pusieron con sus goles una distancia insalvable para los del San Cristóbal, que maquillaron el resultado con un gol de Iván Fernández en el 88.

El marcador final lo cerró José con el definitivo 7-1 que permite a los locales ocupar la segunda plaza de la tabla.