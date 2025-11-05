Pádel
Victoria en Salamanca de Pádel Duero-Viriatos
El equipo zamorano que milita en la categoría de plata de la Major League Pádel se impuso por un contundente 0-3 a Catedral Pádel Club
J. B.
El Club Pádel Duero afianzó el pasado fin de semana las buenas sensaciones con las que arrancó su participación en la categoría de plata de la Major League Pádel (MLP) al sumar su equipo Pádel Duero-Viriatos Toyota Vía de la Plata un importante triunfo para su casillero.
Victoria contundente en Salamanca
El conjunto zamorano se desplazó el pasado domingo hasta Salamanca para afrontar la segunda jornada, capítulo en el que medía fuerzas con el Catedral Pádel Club. Un rival al que superó con claridad, ganando por 0-3.
Sin problemas en el choque masculino y en el mixto
En los partidos masculino y mixto del enfrentamiento, las correspondientes parejas zamoranas desplegaron un sólido juego. En ambos casos, el partido cayó del lado del equipo visitante en dos set, sin opciones para los charros.
Remontada en el partido femenino
El partido más interesante tuvo lugar entre las parejas femeninas de ambos clubes, teniendo que emplearse al máximo las jugadoras del Pádel Duero-Viriatos Toyota Vía de la Plata para remontar el primer set en contra y redondear la jornada de su equipo ganando por 1-2.
Más fuertes en la clasificación
Con este triunfo, el equipo de Pádel Duero y Viriatos Pádel Club que refuerza así su posición en la clasificación de la MLP tras una muy buena primera jornada.
