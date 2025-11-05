Triatlón
Pepa García revalida con autoridad su título en el Campeonato de España de Aquabike
Alberto Arias, bronce nacional en la cita de Santa Eulalia
C. J. T.
Pepa García puso el broche final a la temporada de triatlón con un golpe de autoridad en el Campeonato de España de Aquabike de media distancia, cita en la que consiguió revalidar el título nacional en su categoría.
La benaventana gobernó con mano firme el sector de natación
Hay triatletas que nadan las aguas a toda velocidad buscando la orilla y otros que las atraviesan como si las gobernaran, sabedores de llegar a tierra firme imponiendo su ley. Deportistas como Pepa García, que en la localidad ibicenca de Santa Eulalia dio un golpe de autoridad ante la élite española de su disciplina. Porque no solo revalidó el título, también lo hizo dejando claro que no tiene rival en su categoría.
Una transición fulgurante
Desde el primer chapuzón, Pepa impuso su ley. El Mediterráneo fue testigo de cómo García se colocaba en cabeza sin mirar atrás. Dos kilómetros de natación impecables y una transición fulgurante situaron a la benaventana en cabeza antes de llegar al tramo ciclista.
Exhibición en dos ruedas
Lejos de bajar el ritmo, Pepa García arrancó el sector con gran determinación. Su pedaleo constante hizo que el recorrido, exigente y muy técnico, no fuera obstáculo. El trazado se convirtió en escenario de su exhibición, una muestra de talento que le permitió cruzar la línea de meta sin dejar lugar a las dudas: dentro de su edad, es la mejor.
Alberto Arias, bronce nacional
Santa Eulalia, además, fue testigo también de una actuación cargada de resiliencia como fue la de Alberto Arias quien, tras ocho meses fuera de competición por lesión, regresaba para pisar el podio y lograr un bronce que supo a oro.
La vuelta soñada
Su medalla en la categoría Máster 40, que le otorga el billete directo para el Campeonato de Europa que se disputará en Gerona la próxima temporada, es una victoria en sí misma. Un triunfo conseguido a base de esfuerzo.
Arias aguantó el ritmo de cabeza en el agua, firmó una transición de manual y se subió a la bici con la mirada fija en el podio. El viento y el desnivel no fueron rivales, sino compañeros de viaje en su camino hacia la tercera plaza que redondeó el gran éxito benaventano en este Campeonato de España de Aquabike.
