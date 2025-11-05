Oscar Cano toma las riendas del Zamora CF dispuesto a enderezar su rumbo

El granadino Oscar Cano sustituye desde este martes a Juan Sabas en el banquillo del Zamora CF con el objetivo de enderezar el rumbo de un equipo que ha tenido un comienzo de liga un tanto irregular. El nuevo entrenador llega a Zamora precedido de una dilatada experiencia en la categoria y del respaldo tanto de la propiedad como de la secretaría técnica del club rojiblanco. Por su parte, Juan Sabas ya ha dejado su vinculación con el equipo, pero seguirá vinculado a la empresa de los Páez en una función que todavía no se ha concretado aunque ha quedado patente que se trata de una despedida amistosa y podrá regrear al Club si fuera necesario en el futuro.

Óscar Novo con Kike Vázquez / ALBA PRIETO

Una vez cerrados durante la noche del lunes los últimos flecos económicos, el club anunció este martes el fichaje de Cano como nuevo técnico rojiblanco. Ha sido desde el principio el mejor posicionado entre los posibles candidatos de una lista en la que figuraban nombres como Munitis, Beto Company o Fran Fernández.

El nuevo técnico

Segun ha señalado el club a través de su web, Cano se caracteriza por "asumir proyectos ambiciosos, tanto en formación como en categoría nacional, y aportar una visión clara de juego, estructura y crecimiento", un perfil que ha resultado interesante al Zamora CF tras la complicada dinámica que arrastra el equipo rojiblanco.

El Zamora CF, además, ha indicado que Óscar Cano ha renunciado a traerse a su equipo, y contará con un cuerpo técnico en el que continuarán tanto el segundo entrenador, Ramón Verdú, al que ya conocía porque lo tuvo como jugador y el preparador de porteros Javier Melchor. Un equipo que solo tendrá otra "cara nueva", la del preparador físico David Pérez que, tras su labor como readaptador físico en el Club, asumirá ahora la responsabilidad plena del área física. El Zamora CF ha indicado que esta nueva etapa con Óscar Cano es una apuesta por "consolidar un estilo, reforzar la competitividad del primer equipo y afianzar los valores de la entidad dentro y fuera del campo".

Otros candidatos

"Con Ramón Verdú, David Pérez y Javier Melchor complementando el staff técnico, el club mantiene equilibrio entre renovación y continuidad, garantizando estabilidad", aseguran desde la entidad rojiblanca tras la llegada de Óscar Cano que afrontará su primer partido de Liga el próximo miércoles 12 de noviembre contra el Orense, lo que le permitirá disponer de una semana para conocer a sus nuevos jugadores e implantar sus consignas tácticas.

Cano, que cuenta con una extensa trayectoria en los banquillos españoles, estaba sin equipo tras haber sido cesado en el Tenerife en septiembre de 2024.n