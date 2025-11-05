Juan Sabas: "Me marcho sintiéndome un zamorano más"

El exentrenador del Zamora Juan Sabas ha asegurado en su carta de despedida del club rojiblanco que “durante estos meses en la ciudad he aprendido que Zamora es mucho más que fútbol”. “Hoy me toca despedirme y no es fácil. Cuando llegué a esta ciudad no la conocía, no imaginaba que sus calles, su gente y su pasión iban a dejar una huella tan profunda en mi”.

Sabas asegura que deja el Zamora CF “agradecido, con la conciencia tranquila sabiendo que he trabajado incansablemente hasta el último día, en paz y con la certeza de que el Zamora CF seguirá creciendo. Porque aquí, más allá del resultado, lo que de verdad cuenta es el corazón de los que hacen el Zamora CF una realidad”

El técnico madrileño narra en la carta que ha publicado en sus redes sociales que “durante estos meses he aprendido que Zamora es mucho más que fútbol. He paseado por Santa Clara, me he detenido a pensar en el Troncoso, he buscado calma entre las calles del casco antiguo y más de una vez he reflexionado caminando hasta la Catedral y el Castillo en víspera de un partido, mi ritual. En tiempo, esos paseos me han regalado algo que va más allá de los resultados: el cariño sincero por esta ciudad y su gente. Hoy me voy pero me marcho siendo un zamorano más”, asegura el técnico que fue sustituido este martes en el banquillo del Zamora por Óscar Cano.

Sabas agradece además “al Club la confianza depositada en mi, a los jugadores por su unión, entrega y compromiso, a mis “satélites” Sabitas, Rubén y Javi Melchor por ayudarme cada día a ser mejor. Gracias a todo el personal del Club -Gabino, María, Verdú, Jose, Mileto, Celia, Ana, Rubén, Miguel, David Vizcaíno y tantos otros, por su trabajo incansable y por hacer del día a día una familia”. Y extendió su agradecimiento “a mi familia que sufren en silencio y me apoyan desde el amor y el corazón cada día” y a la afición “por el aliento en las buenas y en las malas, por llenar el Ruta con ilusión y por recordarnos cada jornada que defender este escudo es un orgullo”.