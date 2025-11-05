María O'Mullony y Elba Álvarez pasan la primera criba: Las zamoranas, entre las 18 primeras elegidas para el Mundial

María Prieto O'Mullony y Elba Álvarez, canteranas del Balonmano Zamora, están de enhorabuena. Las dos jugadoras con pasado pistacho han sido elegidas por Ambros Martín para disputar la Posten Cup, torneo en el que la selección española de balonmano preparará el próximo Mundial de Países Bajos y Alemania. Una última parada de la que saldrá el equipo definitivo de "Las Guerreras".

Las zamoranas superan la primera gran criba

Omu y Elba estaban ya inscritas para disputar la cita mundialistapor parte de España en esa primera selección de jugadoras que se otorga a la organización con semanas de antelación. Una prelista de 35 jugadoras que se ha reducido a la mitad en la tarde de este miércoles al darse a conocer el nombre de las 18 jugadoras que tomarán parte de la Posten Cup.

Omu, parte del "núcleo" de "Las Guerreras"

Ambros Martín apuesta por un grupo compacto, muy similar al de encuentros anteriores con Alicia Fernández, Jennifer Gutiérrez, Paula Arcos y María O'Mullony como parte del "núcleo duro" que completan las también habituales Maitane Etxeberría, Danila So Delgado, Kaba Gassama o Lysa Tchaptchet.

Las "Guerreras", con Omu y Elba en sus filas, posan tras una sesión de entrenamiento en Puerto Sagunto. / RFEBM

Elba, al frente de la nueva generación

Junto a ellas, aparece un grupo de jugadoras que ha ido ganando terreno en los últimos meses y que se ha hecho imprescindible para la selección. Entre ellas destaca Elba Álvarez, una de las líderes de la nueva generación a la que también pertenecen Ester Somaza, Lisa Oppedal o Lyndie Thaptchet.

La Posten Cup, última parada antes del Mundial

La selección española absoluta se concentrará en Madrid dentro de dos semanas (17 y 18 de noviembre) para realizar varias sesiones de entrenamiento antes de desplazarse a Bergen (Noruega) el miércoles 19. Allí, disputarán la Posten Cup, un torneo preparatorio que acogerá el Sotra Arena de Straume (Noruega) entre los días 20 y 23 de noviembre.

España se verá las caras en la cita premundialista contra las selecciones de Noruega, Serbia y Hungría. Tres duros rivales que permitirán a "Las Guerreras" calibrar su estado y terminar de cerrar la preparación del Mundial.

La gran cita arranca el día 26

Finalmente, el martes 25 se desplazarán a Trier (Alemania), donde afrontarán la primera fase del Campeonato del Mundo los días 26, 28 y 30 en el SWT Arena ante Paraguay, Islas Feroe y Montenegro, respectivamente. La continuidad en la competición dependerá de los resultados de esta primera ronda. En caso de superar la primera prueba, el equipo se desplazará a Dortmund (Alemania) para jugar la Main Round.