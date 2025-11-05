David Vizcaíno, director deportivo del Zamora CF: "Juan Sabas y yo nos hemos dado un abrazo"

El director deportivo del Zamora CF, David Vizcaíno, fue el encargado de presentar al nuevo entrenador del equipo, David Cano, quien esperará al acto de presentación -sin fecha por el momento- para realizar sus primeras declaraciones. Vizcaíno explicó al comienzo del primer entrenamiento de Cano que "cuando se va un entrenador o un jugador, cualquier miembro del club, se va un compañero y estamos en ese sabor agridulce, del que se va, y la etapa nueva que se abre con otro entrenador", al tiempo que recordó que en la temporada pasada Juan Sabas "consiguió el objetivo marcado, tenía la confianza absoluta de la propiedad y no era un entrenador cualquiera porque también había acumulado un colchón de confianza para intentar mantenerle después de Ponferrada".

Vizcaíno reconoció que se habían barajado diferentes perfiles de entrenador, y él fue el encargado de seleccionar las opciones que había: "Junto a la propiedad, nos reunimos, tuvimos videollamadas con los que quedaron al final, y elegimos el perfil de Oscar Cano para lo que nosotros necesitamos. Había entrenadores con mejor curriculo, aunque Cano tiene 351 partidos en la categoría, sabíamos lo que iba a transmitir y eso era lo que necesitábamos". "En cuanto a la convivencia con Juan Sabas, sé que ha habido muchos rumores y algunas cosas reales pero que las hemos arreglado entre él y yo, y hoy cuando se ha ido, nos hemos dado un abrazo. Él va a seguir colaborando desde otra faceta que no es la de entrenador, y hemos coincidido en que las mejores relaciones a veces comienzan con algo negativo. Pero hemos acabado bien él es una persona del Grupo Páez. Puede haber acabado una etapa en el Zamora pero no tiene por qué ser la última en este club porque tiene toda la confianza".

El director deportivo rojiblanco asegura que "seguimos creyendo en esta plantilla, Oscar Cano también está convencido de que tiene capacidad para alcanzar los objetivos marcados, estamos a cinco puntos del play off y a seis del segundo. Aquí ganas dos partidos y te ves arriba". n