Baloncesto
Los rivales del Caja Rural CB Zamora continúan reforzándose: el mercado se mueve y los zamoranos están atentos
El club azulón mantiene su interés por un jugador más para reforzar su juego en la pintura
El Caja Rural CB Zamora mantiene su plantilla abierta a falta de un jugador desde hace meses, pero ha estado esperando a que el mercado de fichajes en Primera FEB se animara y llegara la ocasión idónea.
La primera condición ya se cumple
Pues bien, la primera parte de esa ecuación parece haberse cumplido ya, pues ya son varios los rivales del equipo de Saulo Hernández que han abierto la veda de la búsqueda por refuerzos.
El Caja Rural CB Zamora no ha dado el paso, pero no cuenta con tanta urgencia como otros equipos cuya dinámica y sensaciones están lejos de sus expectativas en este inicio de temporada.
Palmer Basket: una salida y otra llegada
Si la pasada semana Palmer Basket fichaba al base Hansel Atencia antes de acudir al Ángel Nieto, la derrota a manos del Caja Rural CB Zamora le ha llevado a realizar dos movimientos más.
El club insular ha dado la baja a Matt Frierson, escolta que regresará al LWD Basket de Países Bajos. El jugador parece que no ha cuajado en la escuadra balear y dice adiós a la Primera FEB tras seis jornadas.
Por otra parte, el mismo club anunció un fichaje: el Palmer Basket se ha reforzado con el pívot Danny Agbelese, un jugador de 35 años que regresa al baloncesto español tras su paso por el CSU Sibiu rumano.
Hestia Menorca ficha talento con McFadden
Por otra parte, también ha "movido ficha" el Hestia Menorcase ha hecho con los servicios del escolta americano Thad McFadden.
El jugador americano, con experiencia en la Liga Endesa ACB, viene a sumar más talento a la escuadra del último MVP de la semana en la competición: Littleson. Un jugador protagonista en los ránking de la liga, como también lo es Jacob Round.
El CB Zamora, sin perder ojo
Con estos movimientos, el mercado de fichajes en Primera FEB gana velocidad. Sin embargo, el CB Zamora no tiene ninguna prisa.
La trayectoria del equipo de Saulo Hernández en este principio de temporada corresponde a lo esperado por el grupo y la situación en la clasificación sigue siendo positiva. Elementos que ayudan a no cometer ninguna imprudencia y seguir aguardando a la oportunidad adecuada. A un jugador bueno, que sume y que lo haga por una oferta justa.
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- ÚLTIMA HORA | Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, cesado
- "A todo cerdo le llega su San Martín", el exteniente alcalde Vox a una trabajadora de Pereruela
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Herminio Ramos cumple un siglo. El maestro ilustrado de Zamora
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
- La empresa rescata a ocho viajeros del bus Zamora Salamanca 'tirados' en Morales del Vino