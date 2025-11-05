Los rivales del Caja Rural CB Zamora continúan reforzándose: el mercado se mueve y los zamoranos están atentos

El Caja Rural CB Zamora mantiene su plantilla abierta a falta de un jugador desde hace meses, pero ha estado esperando a que el mercado de fichajes en Primera FEB se animara y llegara la ocasión idónea.

La primera condición ya se cumple

Pues bien, la primera parte de esa ecuación parece haberse cumplido ya, pues ya son varios los rivales del equipo de Saulo Hernández que han abierto la veda de la búsqueda por refuerzos.

Las imágenes de la victoria del CB Zamora ante el Palmer en el pabellón Ángel Nieto. / José Luis Fernández

El Caja Rural CB Zamora no ha dado el paso, pero no cuenta con tanta urgencia como otros equipos cuya dinámica y sensaciones están lejos de sus expectativas en este inicio de temporada.

Palmer Basket: una salida y otra llegada

Si la pasada semana Palmer Basket fichaba al base Hansel Atencia antes de acudir al Ángel Nieto, la derrota a manos del Caja Rural CB Zamora le ha llevado a realizar dos movimientos más.

El club insular ha dado la baja a Matt Frierson, escolta que regresará al LWD Basket de Países Bajos. El jugador parece que no ha cuajado en la escuadra balear y dice adiós a la Primera FEB tras seis jornadas.

Por otra parte, el mismo club anunció un fichaje: el Palmer Basket se ha reforzado con el pívot Danny Agbelese, un jugador de 35 años que regresa al baloncesto español tras su paso por el CSU Sibiu rumano.

Hestia Menorca ficha talento con McFadden

Por otra parte, también ha "movido ficha" el Hestia Menorcase ha hecho con los servicios del escolta americano Thad McFadden.

El jugador americano, con experiencia en la Liga Endesa ACB, viene a sumar más talento a la escuadra del último MVP de la semana en la competición: Littleson. Un jugador protagonista en los ránking de la liga, como también lo es Jacob Round.

El CB Zamora, sin perder ojo

Con estos movimientos, el mercado de fichajes en Primera FEB gana velocidad. Sin embargo, el CB Zamora no tiene ninguna prisa.

La trayectoria del equipo de Saulo Hernández en este principio de temporada corresponde a lo esperado por el grupo y la situación en la clasificación sigue siendo positiva. Elementos que ayudan a no cometer ninguna imprudencia y seguir aguardando a la oportunidad adecuada. A un jugador bueno, que sume y que lo haga por una oferta justa.