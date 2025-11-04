Óscar Cano: Esta es la carrera en los banquillos del sustituto de Sabas al frente del Zamora CF

El Zamora CF ha apostado por un giro de timón en su banquillo con la llegada de Óscar Cano, técnico granadino de 52 años que aterriza en el Ruta de la Plata con la misión de reconducir el rumbo del equipo tras la salida de Juan Sabas.

Una apuesta para enderezar el rumbo

El club, inmerso en una dinámica irregular en Primera Federación, confía en la experiencia y el perfil metódico de Cano para reactivar sus opciones de play-off. Una apuesta que llega tras la derrota en casa del Pontevedra CF que supuso el punto de ruptura de la etapa de Juan Sabas.

Una extensa carrera avala al nuevo técnico

Con más de dos décadas de trayectoria en los banquillos, Cano ha dirigido a una amplia variedad de clubes en el fútbol español combinando éxitos y temporadas no tan positivas a lo largo de su carrera deportiva.

Del Imperio de Albolote al Granada sin salir de casa

Cano comenzó a hacerse notar en los banquillos del fútbol español en el CD Imperio de Albolote en 2003, y desde entonces ha ido escalando peldaños en el fútbol nacional.

Dos años después, sin salir de su Granada local, el entrenador pasó a dirigir el Armilla Cultura y Deporte, con el que consiguió estar invicto durante 31 jornadas. Un paso breve en su carrera, ya que durante la temporada siguiente dirigió al CD Baza y, en la siguiente, llegó al Granada CF.

Contrastes en el Granada CF

Óscar Cano trató de ser profeta en su tierra con el equipo más importante de su provincia. Fue elegido para entrenar al Granada CF durante la temporada 2007-2008 con el objetivo de ascender a Segunda División. Mismo reto que afronta ahora mismo en Zamora.

El Granada CF de Cano se quedó a las puertas de lograr su objetivo, por lo que renovó con los "nazaríes". Sin embargo, los malos resultados al comienzo de su siguiente campaña acabaron con esa etapa en el gran club de su tierra.

De Andalucía a Salamanca

Tras salir del Granada CF, Óscar Cano dio el salto al resto de banquillos de Andalucía. Dirigió al Poli Ejido buscando de nuevo el reto del ascenso y, esta vez, llegó a clasificar al equipo para los "play-off". Sin embargo, el FC Barcelona "B" cortó los sueños de los celeste.

No mucho después, el nuevo técnico del Zamora CF firmó por el Real Jaén. Sin embargo, no llegó a dirigir ningún partido de dicho equipo pues, antes del inicio de temporada cambió de aires para entrenar en categoría superior en Castilla y León.

Del amor al odio

El cambio llevó a Cano a firmar como técnico de la UD Salamanca en Segunda División para la temporada 2010–2011, donde vivió su primera experiencia profesional en la élite.

Con los charros firmó un gran primer tramo de campeonato, pero el amor no se mantuvo y en el día de San Valentín de 2011, Cano y el club salmantino separaron sus caminos. La tendencia positiva cambió con el paso de los meses y tras diez derrotas y situarse cerca del descenso, llegó la destitución.

De nuevo "a casa"

A partir de ese momento, la trayectoria de Cano discurrió por varios clubes del sur de España.

El técnico se hizo con la manija del UD Melilla, al que dirigió durante una temporada pese a tener un contrato de mayor duración.

Y, después, tomó las riendas del filial del Real Betis donde afrontó el reto de eludir un descenso que, sin embargo, acabó consumándose.

Eso sí, continuó un curso más con los béticos y consiguió ascender a los verdiblancos el siguiente curso.

En el banquillo del Alcoyano y un punto de inflexión

No tardó en encontrar equipo Cano para la campaña 2014-2025. El técnico fue anunciado como entrenador del CD Alcoyano y arrancó la temporada de forma convincente. Sin embargo, de nuevo en febrero, fue destituido fruto de los malos resultados del equipo.

Este despido, sumado a su experiencia en el Elche Ilicitano, marcó una pausa para Óscar Cano en los banquillos, a los que no regresaría hasta 2018. Tiempo que aprovecharía en la Cultural y Deportiva Leonesa donde ejerció como director deportivo de 2017 al verano del siguiente año.

Una experiencia completa en Castellón

En 2018, Cano se convirtió en el nuevo entrenador del CD Castellón, club con el que encontró cierta estabilidad. En su primera temporada, logró la permanencia del equipo en su categoría y, en la 2019-2020, llevaría al conjunto levantino a coronarse campeón de su grupo y dar el salto a Segunda División.

Cano vivió la parte más dulce del fútbol con el CD Castellón, pero también la más amarga. Al siguiente año, su equipo arrancó con una racha de 3 puntos de 27 posibles y, pese a llegar a comerse el turrón, acabó siendo destituido a principios de 2021.

Fugaz paso por el CD Badajoz y firma por un campeón de Liga

A continuación, en la temporada 2021–2022 recaló en el CD Badajoz, en Primera Federación, donde firmó un balance de 7 victorias, 9 empates y 6 derrotas. Números que no le sirvieron para continuar en la entidad, volviendo a no terminar el curso y ser cesado de su cargo en febrero.

La salida, sin embargo, no impidió que en octubre de 2022 firmase por todo un campeón de Primera División como el Deportivo de la Coruña, ya luchando por reverdecer sus laureles en Primera RFEF.

Buenos números, pero insuficientes para el Depor

Con el "Depor", al que llegó sustituyendo a Borja Jiménez, tampoco llegó a cumplir la temporada completa. Pese a aterrizar con el curso iniciado, el granadino fue destituido a mediados del mes de mayo con su equipo en cuarta posición tras perder toda opción matemática del ascenso directo a Segunda División.

En su etapa en el cuadro gallego Cano cosechó 14 victorias, 9 empates y 7 derrotas. Pero esos números no fueron suficientes.

Incapaz de salvar al CE Sabadell

Los guarismos, sin embargo, llamaron la atención del CE Sabadell que reclutó a Cano para su proyecto de la temporada 2023-2024, también en Primera RFEF. Una etapa corta, también iniciada con la liga y la permanencia como objetivo.

Cano no pudo enderezar el rumbo de los catalanes que, a final de temporada, descendieron. Un hecho que forzó su salida de la entidad.

Visto y no visto en Tenerife

Ese verano de 2024, sin embargo, otro exconjunto de Primera División llamó a su puerta. El técnico fichaba en junio por el CD Tenerife en sustitución de Asier Gaditano. El objetivo, lograr la permanencia en Segunda División y asomarse a los primeros puestos de la tabla.

El sueño canario, sin embargo, no duró mucho. Tras cinco jornadas en las que el CD Tenerife logró un único punto, Cano dejó de ser entrenador de los insulares. Su etapa concluyó antes del mes de octubre.

Una nueva experiencia: entrenar en el extranjero

Tras esta corta etapa, el entrenador se alejó por un tiempo de los banquillos y acabó por afrontar un nuevo reto en su carrera: entrenar en el extranjero.

Cano se embarcó en una experiencia internacional como asistente técnico en el ZJ FC de la Superliga china, junto a Raúl Caneda. Un viaje que inició el pasado mes de enero y que, ahora toca a su fin. El granadino regresa a España y lo hace para dirigir al Zamora CF.

Experiencia, sí; pero hace falta éxito

Sin duda, el viaje de Cano por los banquillos acredita al entrenador para tomar las riendas del Zamora CF por lo que a experiencia se refiere.

El granadino, que cumplirá años esta semana como técnico rojiblanco ha pasado por muchos clubes en diversas categorías. También ha afrontado diferentes situaciones y dirigido a equipos con objetivos de todos los tipos.

Sin embargo, el currículo es solo una parte de lo necesario. Ahora queda por comprobar si sus ideas y métodos encajan en este Zamora CF que sueña con el "play-off" pero, ahora mismo, mira de reojo al descenso.

La plantilla cuenta con calidad, pero toca esperar para saber si Cano podrá explotarla de la forma que Sabas no pudo en jornadas anteriores.