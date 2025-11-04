Acuerdo total: Óscar Cano se pondrá al frente del Zamora CF

Ya hay acuerdo cerrado: Óscar Cano es el nuevo entrenador del Zamora CF tras anunciar este lunes el cese de Juan Sabas.

Una vez cerrados durante la noche de ayer los últimos flecos económicos, el club anunciará a media mañana de hoy, martes, el fichaje de Cano como nuevo técnico rojiblanco.

El nuevo técnico ha sido desde el principio el mejor posicionado entre los posibles candidatos, entre ellos, Munitis, Beto Company o Fran Fernández. La rumorología se extendió por las redes sociales y mentideros futbolísticos, pero pronto surgieron los primeros nombres, un listado en el que estuvo desde el principio Óscar Cano.

Martes, a las 17.00 horas

El técnico llega hoy martes a Zamora para comenzar el trabajo y afrontar su primera sesión de entrenamiento con el objetivo último de enderezar el rumbo e irse acercando al objetivo marcado del play-off. Será él quien ya dirija el partido del próximo 12 de noviembre contra el Orense.

Cano, que cuenta con una extensa trayectoria, estaba sin equipo tras haber sido cesado en el Tenerife en septiembre de 2024. En su CV aparecen equipos como Baza, Granada, Ejido, Salamanca, Melilla, Betis B, Alcoyano, Castellón, Badajoz, Dépor o Sabadell, además de su experiencia en Catar como seleccionador sub-16, toda una experiencia que pondrá al servicio del Zamora CF.