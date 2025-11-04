Fútbol | Primera RFEF
Acuerdo total: Óscar Cano se pondrá al frente del Zamora CF
El Grupo Páez ha mantenido entrevistas con varios candidatos, pero el granadino se lleva el puesto
Ya hay acuerdo cerrado: Óscar Cano es el nuevo entrenador del Zamora CF tras anunciar este lunes el cese de Juan Sabas.
Una vez cerrados durante la noche de ayer los últimos flecos económicos, el club anunciará a media mañana de hoy, martes, el fichaje de Cano como nuevo técnico rojiblanco.
El nuevo técnico ha sido desde el principio el mejor posicionado entre los posibles candidatos, entre ellos, Munitis, Beto Company o Fran Fernández. La rumorología se extendió por las redes sociales y mentideros futbolísticos, pero pronto surgieron los primeros nombres, un listado en el que estuvo desde el principio Óscar Cano.
Martes, a las 17.00 horas
El técnico llega hoy martes a Zamora para comenzar el trabajo y afrontar su primera sesión de entrenamiento con el objetivo último de enderezar el rumbo e irse acercando al objetivo marcado del play-off. Será él quien ya dirija el partido del próximo 12 de noviembre contra el Orense.
Cano, que cuenta con una extensa trayectoria, estaba sin equipo tras haber sido cesado en el Tenerife en septiembre de 2024. En su CV aparecen equipos como Baza, Granada, Ejido, Salamanca, Melilla, Betis B, Alcoyano, Castellón, Badajoz, Dépor o Sabadell, además de su experiencia en Catar como seleccionador sub-16, toda una experiencia que pondrá al servicio del Zamora CF.
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- ÚLTIMA HORA | Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, cesado
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
- La empresa rescata a ocho viajeros del bus Zamora Salamanca 'tirados' en Morales del Vino
- Condenados por usurpación de vivienda tras cinco meses de ocupación ilegal en Benavente
- El rincón de España que los zamoranos eligen para una escapada a la playa