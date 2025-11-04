María O'Mullony y Elba Álvarez, en la prelista de "Las Guerreras" para el Mundial de 2025: Las zamoranas, a un paso de la cita en Países Bajos y Alemania

María Prieto O'Mullony y Elba Álvarez se encuentran a un paso del Campeonato del Mundo de balonmano femenino. Las dos zamoranas se encuentran en la prelista para el torneo que disputará la selección española de balonmano femenino, si bien el seleccionador nacional todavía tendrá que hacer una criba importante para cerrar el equipo definitivo de "Las Guerreras".

Las dos zamoranas, entre las 35 candidatas

O'Mullony y Elba figuran en la prelista de 35 jugadoras de la selección nacional que han sido inscritas para participar en el Campeonato del Mundo que se disputará en Países Bajos y Alemania a partir de finales de noviembre.

Es una relación de jugadoras que se realiza con muchas semanas de antelación y que es tan amplia por ese mismo motivo. Esta lista predefine las candidatas a formar parte del equipo, a expensas de lesiones de última hora u otro tipo de inconvenientes.

Omu y Elba, parten con muchas opciones

Pese a que este primer listado incluye un gran número de jugadoras y muchas de ellas ya han tenido opción de debutar o competir con la selección nacional, a día de hoy tanto O'Mullony como Álvarez parten muy bien posicionadas para hacerse un hueco en la lista definitiva de "Las Guerreras".

Las "Guerreras", con Omu y Elba en sus filas, posan tras una sesión de entrenamiento en Puerto Sagunto. / RFEBM

Ambros Martín ha mostrado confianza en las dos jugadoras hasta la fecha. De hecho, ambas formaron parte en la última cita oficial de España antes del Mundial: los dos partidos de la clasificación para el próximo Campeonato de Europa disputados el pasado mes frente a Grecia e Israel.

O'Mullony, una "fija" en plena forma

Omu es, a día de hoy, una de "las veteranas" de la selección española de balonmano femenino. Una jugadora que se ha ganado su sitio con actuaciones estelares y una gran regularidad a nivel de juego temporada tras temporada con sus clubes desde que superara las lesiones que sufrió años atrás.

La zamorana, además, se encuentra en plena forma. Su cambio de aires a la Orlen Superliga Kobiet le ha sentado de maravilla y es una de las estrellas de la competición.

O'Mullony recibe el premio a mejor jugadora del mes de septiembre en la Orlen Superliga Kirobet. / M. O.

O'Mullony fue nombrada mejor jugadora del campeonato polaco en septiembre y acumula grandes números con su equipo, el MKS Lublin.

Ambros Martín siempre ha contado con Omu y, salvo lesión, parece que estará en la cita mundialista.

Elba, una promesa que ya es presente

Por su parte, Elba Álvarez aparece en "Las Guerreras" como una jugadora de presente y futuro. La canterana del Balonmano Zamorase ha ganado un pulso su sitio con "Las Guerreras" y ya es una habitual de las convocatorias de Ambros Martín.

Álvarez "explotó" todo su talento con el Caja Rural Aula Valladolid y su salto al Super Amara Bera Bera le ofreció retos que ha superado con creces. La central ha asumido con naturalidad ser una pieza importante en el conjunto más laureado del panorama nacional actual y ha ido añadiendo títulos a la vitrina donde cuenta también con éxitos de la mano de la selección nacional.

Elba Álvarez, durante un partido. / Super Amara Bera Bera

Elba, que ya acudió con la selección española al último Campeonato de Europa, buscará contar con un rol más protagonista dentro de "Las Guerreras" en este Mundial. La zamorana cuenta con calidad de sobra para ello y rinde bien en este tipo de torneos, como demostró con la selección universitaria española a la que llevó a la conquista del título mundial no hace tanto tiempo.

A la espera de la lista definitiva para ir a Países Bajos y Alemania

Omu y Elba cuentan, por tanto, con muchas papeletas para representar a España en el Campeonato del Mundo de balonmano femenino de 2025. Una cita que arrancará este mismo mes, por lo que se espera que Ambros Martín no tarde en ir concretando el listado definitivo de "Las Guerreras".

Se espera que, finalmente, las dos canteranas formen parte del conjunto español que competirá en este Campeonato del Mundo que se disputará en Países Bajos y Alemania del 26 de noviembre al 14 de diciembre. Un torneo que contará con el debut de España entre sus primeros partidos.

Estreno en la primera jornada ante Paraguay

España abrirá fuego en el Mundial 2025 ante Paraguay en la primera jornada (18.00 horas). Será el primer asalto para "Las Guerreras" que competirán dentro del Grupo D.

Un primer partido importante

Paraguay se presenta como un rival duro para el equipo de Ambros Martín, siendo un partido muy importante para la clasificación a segunda ronda, ya que en el grupo se encuentra también el combinado de Montenegro, teórico rival por el primer puesto de España.

Trier como sede del Grupo D y una debutante como adversaria

El grupo D, que tendrá como sede la ciudad de Trier, lo completa el combinado de Islas Feroe, selección que debuta en el Mundial tras participar en 2024 en su primer Campeonato de Europa.

Las insulares serán el segundo rival de "Las Guerreras" estando fijado su duelo para el día 29 a las 20.30 horas.

El duelo cumbre de la primera fase, al final

La primera fase para España se cerrará en el Arena Trier con el decisivo enfrentamiento contra Montenegro el 1 de diciembre a las 18.00 horas.