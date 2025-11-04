LaLiga
Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, ingresado por un infarto
El ejecutivo del club blanquiazul se encuentra despierto y estable en la UCI del Hospital del Sant Pau de Barcelona
El director deportivo del RCD Espanyol, Fran Garagarza, ha sufrido este martes un infarto y está ingresado en la UCI del Hospital de Sant Pau de Barcelona, según avanzó 'La Grada'. El ejecutivo vasco está despierto y estable bajo escricta vigilancia médica.
El percance de Garagarza llega en el mejor momento deportivo del equipo perico desde su llegada a la dirección deportiva en el verano de 2023. El directivo de Mutriku armó una plantilla para retornar a Primera y el pasado curso logró también la salvación a pesar de las estrecheces económicas impuestas por la cúpula de Chen Yansheng.
Contexto de ilusión
En su tercer ejercicio al frente del área deportiva vive con entusiasmo la buena marcha del bloque de Manolo González, que ocupa la sexta plaza de la Liga en un contexto de ilusión marcado también por el cambio de propiedad y la llegada a la presidencia de Alan Pace.
Suscríbete para seguir leyendo
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- ÚLTIMA HORA | Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, cesado
- "A todo cerdo le llega su San Martín", el exteniente alcalde Vox a una trabajadora de Pereruela
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Herminio Ramos cumple un siglo. El maestro ilustrado de Zamora
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
- La empresa rescata a ocho viajeros del bus Zamora Salamanca 'tirados' en Morales del Vino