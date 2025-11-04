Fatou Pouye, del Recoletas Zamora, de nuevo entre las mejores en la Liga Challenge: mejor "ladrona" del fin de semana

El Recoletas Zamoraconsiguió el pasado sábado su primera victoria como local del curso y lo hizo en un partido en el que puso en valor su apuesta por el colectivo. Sin embargo, y aunque la mejor arma del equipo de Raúl Pérez sea la suma total de sus talentos, entre las jugadoras naranjas volvió a destacar Fatou Pouye.

Pouye también sabe recuperar la bola

Pouye, que venía de pelear por el MVP de la quinta jornada, mantuvo su alto nivel de juego ante Domusa Teknik y se erigió como la mejor "ladrona" del fin de semana en la Liga Challenge con cuatro recuperaciones de balón. Un área en la que, sin embargo, la jugadora más destacada esta temporada por parte del Recoletas Zamora es Ana Tainta(3ª en la general con 2,33 balones por partido).

El Recoletas Zamora - Domusa Teknik de Sevilla, en imágenes / José Luis Fernández

Además, Pouye volvió a ser la jugadora más valorada de su equipo (16 tantos de valoración). Eso sí, el mejor balance de puntos en pista lo tuvo Florencia Niski(+13), que sigue muy de cerca a su compañera en la lucha por el MVP de la temporada que ahora encabeza Sánchez Fernández-Satorre (Cajasol Sevilla).