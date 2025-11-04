El Caja Rural CB Zamora: Poder colectivo a través de las individualidades: de Van Zegeren a Round

El Caja Rural CB Zamora regresó el pasado sábado a la senda del triunfo al ganar con claridad a Palmer Basket en el Ángel Nieto. Un triunfo que el conjunto de Saulo Hernández logró gracias al buen trabajo colectivo de sus hombres.

Grandes individualidades al servicio del equipo

Por otra parte, esa no impidió que hubiera varias figuras destacadas, así como que varios de los jugadores del equipo zamorano figuren en posiciones altas de los respectivos rankings en Primera FEB actualizados tras la disputa de la sexta jornada.

Las imágenes de la victoria del CB Zamora ante el Palmer en el pabellón Ángel Nieto. / José Luis Fernández

Van Zegeren, entre los mejores del fin de semana

Dentro del triunfo firmado ante los insulares, el jugador más destacado fue el pívot Joey Van Zegeren, consiguió colarse entre los mejores jugadores de la sexta jornada con sus 24 puntos de valoración.

El neerlandés acabó en la sexta plaza de la lista de jugadores más valorados del fin de semana. Una clasificación que en esta ocasión encabezó Spenser Littleson (Hestia Mallorca).

Littleson, MVP por segunda vez

El jugador americano, que se mudó este año a Mahón tras destacarse en el Grupo Alega Cantabria, consiguió una tarjeta de 36 tantos de valoración compuesta por 36 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperaciones. Número que le valieron el MVP de la semana por segunda ocasión en esta temporada.

Cinco ideal de la semana

Además de dicho galardón individual, Littleson encabezó el cinco ideal de la sexta jornada de competición al que también entraron el base Goran Filipovic (Movistar), el alero Pablo Hernández (Alega Cantabria), el ala pívot Darel Poirier (Melilla Ciudad del Deporte) y el pívot Vitor Faverani (Casea Cartagena).

Rogers, entre los más anotadores

Además de Van Zegeren, el Caja Rural CB Zamora tuvo entre sus hombres más destacados a otro jugador llamado a marcar diferencias esta temporada: Colby Rogers. El americano firmó nada menos que 18 puntos, cifra que le situó como quinto máximo anotador del fin de semana.

El líder en puntos también es azulón

Sin embargo, Rogers no es ahora mismo quien lidera la estadística general de tiro en la categoría. Eso sí, el primer clasificado en ese apartado también es jugador del Caja Rural CB Zamora.

Tyrell Roberts es, tras la disputa de la sexta jornada, el mejor tirador de Primera FEB. El americano lidera la clasificación de puntos esta semana gracias a su media de 22,33% de acierto a lo largo de los tres partidos que ha jugado.

Primero sin jugar por lesión

Curiosamente, Roberts se ha hecho con el liderato sin saltar a la pista esta semana. Sus 67 puntos están muy por debajo de los 107 de Vitor Alves (Fuenlabrada) o los 119 de Littleson.

Sin embargo, los promedios del resto de jugadores bajaron ya que no estuvieron acertados y eso ha empujado al jugador del Caja Rural CB Zamora al primer puesto en la tabla de puntos de la FEB.

Round, el "francotirador" del campeonato

Quien ocupa, por derecho propio y jugando, esa primer puesto de la clasificación en un ránking de Primera FEB no es otro que Jacob Round.

CB Zamora - Club Ourense Baloncesto / J. L. Fernández

El capitán del Caja Rural CB Zamora está firmando un fantástico comienzo de temporada, siendo una vez más una de las piezas claves del equipo de Saulo Hernández. Un papel que, además, está acompañando con un notable acierto en su lanzamiento de tres puntos.

Cada dos por tres salen seis

Round es, tras la disputa de seis jornadas, el mejor triplista de la categoría al atesorar la mayor eficacia desde el perímetro de la liga. El británico acumula un 76,92% de éxito en sus lanzamientos desde dicha distancia, con nada menos que 10 aciertos en 13 intentos.