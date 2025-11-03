GALGOS / Campeonato de España
Zamora, San Esteban y Campeador, pasan ronda en el Regional de Galgos
La primera jornada de la fase previa de Castilla y León se salda con un número aceptable de liebres
La fase previa del Campeonato de España de Galgos comenzó este fin de semana con la clasificación de tres perros zamoranos para cuartos de final del grupo 3 que reune este año a 16 clubes de la provincia. Zamora, San Esteban del Molar y Campeador son los primeros clasificados tras las dos primeras jornadas disputadas el sábado y el domingo.
La lluvia presidió los correderos del sábado pero no impidió cazar, mientras que el domingo deparó un día ideal con sol, poco viento y "con buenas liebres y solo dos colleras sin poderse terminar, pese a que hubo liebres suficientes para haberlo hecho", informó la Federación de Castilla y León.
El Campeador se enfrentaba al club Teso Mayo y disputaron una primera carrera nula de 38″ pero al poco de cumplir el descanso pertinente, galopaban una liebre válida de 1´12 que le daba el pase a la representante del Campeador.
En La Cantera, el club Zamora consiguió la clasificación para cuartos de final ante La Guareña y se llevaba el gato al agua la perra representante del Zamora con collar rojo en una carrera de 1´30.
En Villaescusa, Valmoro y San Esteban del Molar disputaron la mejor liebre de la jornada con un tiempo de 2´57 y punto para el macho barcino de San Esteban
Otros resultados correspondientes a clubes de Valladolid fueron los siguientes:
-San Cristóbal eliminó a El Chucho (1´10)
-Virgen de los Mártires a La Moris (1´26)
-El Chabolo eliminó a Carpio (1´17)
-Mezquita a Montelaguna (1´13)
-Caballero de Olmedo a Tordesillana (2´19)
-Carmen Extramuros a Foncastín (1´49)
-Lebrel Diana a Aldeamayor (2´34)
-H. Antonio a Torrezno (1´03)
-San Juan (V) a Santa Cecilia
-Ciruelos a N.S. Castillo (1´54)
Se produjo el estreno en competición de la primera mujer traillera en nuestra comunidad, la leonesa Nerea Álvarez que tuvo una actuación sobresaliente en Villaescusa, en su primer día de competición. n
