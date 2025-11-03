ÚLTIMA HORA | Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, cesado

Ya es un hecho. El entrenador del Zamora CF, Juan Sabas, acaba de ser cesado de su puesto. La decisión del Grupo Páez, propietario del club rojiblanco, llega después de la derrota encajada el sábado en Pontevedra (4-1) y de horas de reflexión por parte de los empresarios sevillanos que han decidido la destitución del madrileño.

Juan Sabas llegó al Zamora CF en verano de 2024, de la mano del Grupo Páez, que apostó desde su llegada a la entidad por él y lo demostró a lo largo de los meses, sobre todo después de un mal inicio de Liga 24-25 en el que mostraron su firme apoyo por el técnico a pesar de los malos resultados. Sin embargo, ahí sí se pudo encauzar el rumbo y pelear por el play-off aunque finalmente no se logró entrar en la fase de ascenso ni se logró la clasificación para la Copa del Rey.

En esta ocasión, y después de una victoria en los últimos 5 partidos (3 puntos de los últimos 15 puestos en juego), los mandatarios han tenido que tomar la decision del cese para encauzar el rumbo de un equipo llamado a estar en los puestos altos de la clasificación y que ahora mismo es décimo segundo, a un punto del descenso. Este irregular comienzo de curso se vio acrecentado por la eliminación en Copa RFEF, que era la vía para llegar a la Copa del Rey, y tampoco fue posible.

Junto a Juan Sabas, también dejan el club Sabas Huertas y Rubén Betanzos, aunque continuarán el resto de componentes del staff técnico.

COMUNICADO DEL ZAMORA CF El Zamora Club de Fútbol comunica que ha decidido rescindir el contrato que vinculaba a Juan Sabas como entrenador del primer equipo, así como el de los miembros de su cuerpo técnico, Sabas Huertas y Rubén Betanzos. Desde el club queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Juan Sabas y a todo su equipo por la profesionalidad, el compromiso y la entrega mostrados durante la temporada y media que han formado parte del Zamora CF. Su dedicación y esfuerzo diario han dejado una huella positiva en el equipo, tanto en el plano deportivo como en el humano. El Zamora CF desea a Juan Sabas, Sabas Huertas y Rubén Betanzos el mayor de los éxitos en sus próximos retos profesionales y personales. Asimismo, la Propiedad quiere destacar que, gracias a la relación personal que une a Juan Sabas con el Grupo Páez, el técnico seguirá vinculado al grupo empresarial. Zamora Club de Fútbol

En su comunicado anunciando la destitución, el club quiso agradecer a Sabas su "profesionalidad, compromiso y entrega", además de su "dedicación y esfuerzo" diario durante esta temporada y media en el club que dirigen. De hecho, Juan Sabas seguirá vinculado profesionalmente al Grupo Páez a través de su agencia de representación como asesor sobre futbolistas.

Nuevo entrenador

Esta decisión llega en una jornada de descanso para el primer equipo rojiblanco, que no vuelve a jugar partido oficial hasta el miércoles 12 de noviembre, día en el que se estrenará el nuevo técnico.

En estos momentos, como suele ser habitual, se suceden los nombres y rumores respecto a quién ocupará a partir de ahora el banquillo zamorano, pero lo cierto es que hay varios candidatos entre los que la propiedad decidirá en las próximas horas. La idea es que pueda ponerse al frente del equipo lo antes posible: si se puede, mañana mismo.