El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor regresa del Open Internacional de Pontevedra cargado de medallas

El Club Taekwondo Benavente no se cansa de ganar medallas. Cita tras cita, a nivel regional o nacional, sus deportistas pisan de forma consistente el podio y demuestran el buen hacer del club cada temporada.

Sobresaliente actuación en Pontevedra

El Open Internacional de Pontevedra no fue una excepción en la trayectoria benaventana y, en el pabellón municipal de la ciudad gallega, durante el pasado fin de semana, la delegación del Club Taekwondo Benavente firmó una nueva sobresaliente actuación.

Frente a más de 600 deportistas llegados de todo el territorio nacional, así como de Portugal y Colombia, el Club Taekwondo Benavente puso en liza a 28 de sus componentes. Taekwondistas que dejaron bien alto el pabellón del club en su búsqueda por llegar en plena forma al próximo Campeonato de España.

Muchas medallas

En esta ocasión, la entidad benaventana se hizo con nada menos que 18 medallas, alargando así la racha de competiciones anteriores. Cuatro oros, tres platas y once bronces. Un saldo magnífico dado el nivel del evento.

Parte de la expedición del Club Taekwondo Benavente en Pontevedra. / Cedida

Cuatro veces en lo más alto

Dentro de la actuación del Club Taekwondo Benavente, los más destacados en Pontevedra fueron el sénior Marcos Bailez, oro en +68 kilos; el júnior Marcos López, campeón en el mismo peso que su compañero; el infantil Ernestro Prieto, que fue primero en -26 kilos; y la también infantil Noa Lopes, oro en -29 kilos.

Los benaventanos, asiduos al podio

El resto de preseas logradas por el club benaventano en la cita gallega se repartieron de la siguiente manera:

La júnior Marcos García, el infantil Marcos Simón y el cadete Ignacio Rivera se hicieron con la plata en sus diferentes pesos.

Al tercer escalón del podio, colgándose la medalla de bronce, subieron: Evelyn Castro, Miriam Uña y Elvira Martínez, todas ellas en categoría júnior; Javier García, June González, Carla Almanza y Victoria Iglesias, en los pesos precadetes; Hugo Martín, Izan Prieto y Rebeca Simón en categoría infantil; y Héctor Rabanal y Pedro Ríos dentro de los cuadros cadetes.

Derrotas para aprender

Los resultados del Club Taekwondo Benavente se completaron con derrotas en primera ronda para Elvira Martínez, Enzo Velasco, Samuel Rabanal, Daniel Prieto, Paula Prieto, Sara Pérez, Nayra Fernández y Sirin Zradgui, que no tuvieron fortuna en sus correspondientes cuadros en esta ocasión. Derrotas que permitirán a todos ellos ganar experiencia.