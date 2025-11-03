Fútbol | Primera RFEF
La rumorología se dispara: ya hay varios candidatos para ocupar el puesto de Juan Sabas en el banquillo del Zamora CF
El Grupo Páez confía en cerrar el nombre del nuevo entrenador rojiblanco en las próximas horas
Minutos después de hacerse oficial la destitución de Juan Sabas al frente del banquillo del Zamora CF, la rumorología se ha disparado en las redes sociales y mentideros zamoranos.
Son muchos los nombres que suenan como posibles candidatos a sustituir al madrileño, y lo cierto es que los máximos responsables del club tampoco lo tienen cerrado al 100%. En estos momentos, los empresarios sevillanos se debaten entre varios nombres, en concreto tres, que son en estos momentos los más cercanos a ponerse al frente del equipo con el gran reto de reconducir el rumbo de una plantilla confeccionada para luchar por cotas altas en Primera RFEF.
La idea es poder cerrar lo antes posible el nombre del nuevo técnico y que este mismo martes comience a trabajar, sabiendo que el primer compromiso será el 12 de noviembre ante el Ourense.
Posibles aspirantes
En estos momentos, algunos de los entrenadores que suenan con más fuerza para ponerse al frente del equipo son Óscar Cano y Munitis. Se da la anécdota, además, que en la famosa wikipedia de Internet anuncia a Óscar Cano como entrenador del Zamora CF aunque lo que dicen desde el club es que no hay nada cerrado a estas horas (cuando se cumplen las doce del mediodía).
Por el momento, no hay nada oficial pero es evidente que Cano y Munitis son los dos de los mejor posicionados, al menos de momento, pero también hay otroas opciones como Beto Company que hace unos meses ascendió al Andorra a Segunda División., sin obviar la opción del almeriense de Fran Fernández, que estuvo el pasado curso en el Real Murcia.
