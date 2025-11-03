Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo y Osasuna empatan sin goles y no salen de sus problemas

Los asturianos siguen en puestos de descenso y los navarros con pocos puntos de margen

Una acción del Oviedo-Osasuna.

Una acción del Oviedo-Osasuna. / EFE

EFE

Oviedo

El Oviedo y Osasuna empataron este lunes sin goles en el partido de cierre de la undécima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estado Carlos Tartiere de la capital asturiana.

El Oviedo acumula cuatro jornadas seguidas sin ganar y firma su segundo empate consecutivo, que lo mantiene penúltimo en la tabla con 8 puntos en 11 jornadas.

Osasuna, que consiguió sumar tras dos derrotas consecutivas, pierde un puesto y es decimoquinto con 11 unidades.

