Oji, entrenador del CD Villaralbo: "Lo que siento por este escudo me hace ir al límite"

Con la ansiada victoria bajo el brazo, Oji, entrenador del CD Villaralbo, no podía contener la emoción. Tal y como él mismo admitía al término del encuentro ante el Becerril (2-0) lleva semanas duras en las que veía cómo el trabajo, el duro trabajo, no tenía recompensa, pero este fin de semana sí pudieron sumar de 3 y dar un salto en la clasificación. Con la voz entre cortada, el técnico admitía lo mal que lo han pasado en el equipo y él a título individual porque "lo que siento por este escudo me hace ir al límite". El responsable de banquillo se mostraba convencido de que "estas jornadas pasadas van a ser la cicatriz que nos lleve a tirar hacia arriba". "Este triunfo es para el equipo, pero se lo quiero dedicar a mi familia porque está siendo duro y me estoy dejando el alma".

"Lo veníamos buscando"

Respecto al encuentro en Los Barreros, también quiso comentar que "es lo que veníamos buscando en las jornadas anteriores. Es un premio al trabajo que también hicimos contra Bembibre y Arandina, donde también merecimos mucho más". "Es una victoria de identidad, equipo, de competir sin ahorrarse esfuerzos. Entrenamos durante la semana muy bien, nos dejamos mucha energía y nos lo merecíamos". Además, quiso destacar la importancia de haber dejado la portería a cero, algo que "si se mantiene nos va a dar muchos puntos". No obstante, lo que puso en valor por encima de todo fue la gran energía que desprendía el equipo y que "se vio desde el calentamiento". "Hemos dado un paso adelante hacia lo que queremos. Todos sabemos a dónde queremos ir, y cada vez estamos más cerca".