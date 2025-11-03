Fútbol | Primera RFEF
El nuevo técnico del Zamora CF se pondrá este martes al frente del equipo rojiblanco: el acuerdo con Óscar Cano, casi total
El Grupo Páez ha mantenido entrevistas con varios candidatos durante toda la jornada
Tras anunciar el cese de Juan Sabas, se abrió un nuevo capítulo en el Zamora CF: la búsqueda de un nuevo entrenador.
La rumorología se extendió por las redes sociales y mentideros futbolísticos. Pronto surgieron los primeros nombres, un listado en el que estuvo desde el principio Óscar Cano.
Cierto es que la de este lunes fue una jornada intensa para los responsables, que mantuvieron conversaciones y reuniones con varios candidatos y sus representantes (Munitis, Beto Company, Fran Fernández...), pero el granadino, a falta de los últimos flecos del contrato para un acuerdo total, se sitúa como el mejor posicionado para sustituir a Sabas.
Martes, a las 17.00 horas
Así, si no hay nuevos cambios, el técnico llegará este martes a Zamora para comenzar el trabajo y todo pasa por enderezar el rumbo e irse acercando al objetivo marcado del play-off.
Cano, que cuenta con una extensa trayectoria, estaba sin equipo tras haber sido cesado en el Tenerife en septiembre de 2024. En su CV aparecen equipos como Baza, Granada, Ejido, Salamanca, Melilla, Betis B, Alcoyano, Castellón, Badajoz, Dépor o Sabadell, además de su experiencia en Catar como seleccionador sub-16, toda una experiencia que pondrá (si nada lo impide) al servicio del Zamora CF.
Se espera que en las próximas horas el Zamora anuncie de forma oficial el nombre y comenzar así un nuevo capítulo.
- La empresa rescata a ocho viajeros del bus Zamora Salamanca 'tirados' en Morales del Vino
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- Pavimentación de una calle en un pueblo de Zamora sin instalar el saneamiento: varios vecinos 'sin servicio básico
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- ÚLTIMA HORA | Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, cesado
- Benavente encadena dos agresiones con arma blanca en una semana en el mismo entorno
- Zamora reúne las condiciones perfectas para una óptima campaña de setas: guía de consejos micológicos
- Este es el veredicto completo del jurado del crimen del Lago de Sanabria