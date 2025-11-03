El nuevo técnico del Zamora CF se pondrá este martes al frente del equipo rojiblanco: el acuerdo con Óscar Cano, casi total

Tras anunciar el cese de Juan Sabas, se abrió un nuevo capítulo en el Zamora CF: la búsqueda de un nuevo entrenador.

La rumorología se extendió por las redes sociales y mentideros futbolísticos. Pronto surgieron los primeros nombres, un listado en el que estuvo desde el principio Óscar Cano.

Cierto es que la de este lunes fue una jornada intensa para los responsables, que mantuvieron conversaciones y reuniones con varios candidatos y sus representantes (Munitis, Beto Company, Fran Fernández...), pero el granadino, a falta de los últimos flecos del contrato para un acuerdo total, se sitúa como el mejor posicionado para sustituir a Sabas.

Martes, a las 17.00 horas

Así, si no hay nuevos cambios, el técnico llegará este martes a Zamora para comenzar el trabajo y todo pasa por enderezar el rumbo e irse acercando al objetivo marcado del play-off.

Cano, que cuenta con una extensa trayectoria, estaba sin equipo tras haber sido cesado en el Tenerife en septiembre de 2024. En su CV aparecen equipos como Baza, Granada, Ejido, Salamanca, Melilla, Betis B, Alcoyano, Castellón, Badajoz, Dépor o Sabadell, además de su experiencia en Catar como seleccionador sub-16, toda una experiencia que pondrá (si nada lo impide) al servicio del Zamora CF.

Se espera que en las próximas horas el Zamora anuncie de forma oficial el nombre y comenzar así un nuevo capítulo.