Judo
Elena Bahamonde logra una nueva medalla nacional y se clasifica para la fase final del Campeonato de España Sénior de judo
La zamorana, todavía en edad júnior, competirá con medallistas europeos, mundiales y deportistas olímpicos
Elena Bahamonde lo ha vuelto a hacer. La judoca zamorana sigue haciendo historia en este deporte y en Zamora al proclamarse campeona del sector oeste del campeonato de España en la categoría absoluta, lo que le permite clasificarse para la fase fina del Nacional y sumar un nuevo metal de indudable valor.
La única zamorana presente en el equipo de Castilla y León Elena Bahamonde en -48kg perteneciente al club Judo Morales realizó un campeonato impresionante.
Elena, siendo todavía junior de primer año, se desplazó hasta A Coruña con tres ideas en la cabeza: disfrutar, aprender e intentar clasificarse para la fase final del Campeonato de España Sénior, para lo que necesitaba estar entre las tres mejores.
Triple objetivo cumplido
Bahamonde cumplió con su triple objetivo puesto que disfrutó de un campeonato durísimo pero que salió a la perfección, aprendió cogiendo experiencias nuevas y no solo se clasificó, sino que se proclamó campeona del sector de una manera rotunda, sin dar opción a sus rivales con un judo muy eficaz.
Así, la judoca suma su segunda medalla nacional puesto que es la actual campeona de España en la categoría cadete.
Con este magnífico resultado Bahamonde se desplazará hasta Pinto (Madrid) el último fin de semana de este mes para disputar la fase final del campeonato de España absoluto, un hecho que no se da en Zamora desde hace más de 25 años.
La joven deportista participará en la competición mas top a nivel nacional, rodeada de medallistas europeos, mundiales y olímpicos y donde tratará de llegar lo más lejos posible.
