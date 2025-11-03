Fútbol Sala
David Novoa volverá a defender la camiseta de España con la Selección nacional de fútbol sala
El jugador benaventano, actualmente en las filas de O'Parrulo, convocado para un amistoso con Italia
P. F.
David Novoa volverá a defender la camiseta de España con la selección nacional de fútbol sala. El jugador está incluido en la lista de Jesús Velasco para la disputa de un amistoso ante Italia el próximo 11 de noviembre con motivo de la preparación para el Europeo de principios de año 2026.
El entrenador toledano, que el día 1 de noviembre hizo un año en el cargo, ha introducido numerosas novedades para el amistoso de preparación con vistas al Europeo del próximo año en Lituania, Letonia y Eslovenia.
Regresan a la selección, con relación al doble amistoso en Marruecos, el meta Jesús Herrero y el cierre José Raya, ambos del Movistar Inter, los ala-cierre Bebe y Ricardo Mayor, de ElPozo, los ala Cecilio, también del Movistar, Rivillos, del Illes Balears Palma Futsal, Pol Pacheco y Adolfo, del Barça, y el ala-pívot Esteban Cejudo, del Jaén Paraíso Interior, y el pívot Pino Gordillo, del MFK Tyumen de Rusia.
Además, Velasco mantiene a jugadores jóvenes que han debutado recientemente con la selección, como el portero Antonio Navarro López, del Quesos El Hidalgo Manzanares, y los alas David Novoa, de O Parrulo, y Pablo Muñoz, del Servigroup Peñíscola.
Así, Novoa se ha convertido en un habitual en las últimas convocatorias, y quien sale de esta lista es otro benaventano, Malaguti, aunque podría llegar al Europeo.
