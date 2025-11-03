David Almeida da la sorpresa en el Provincial de caza menor con perro

El joven David Almeida dio la sorprensa al proclamarse este sábado campeón provincial de Caza Menor con Perro en la prueba disputada en el coto de Cuenca de Campos. Almeida superó en los puestos de cabeza a dos cazadores con un dilatado historial y varias victorias en el Provincial como es el toresano Fernando Marbán y David Pascual, delegado provincial de Caza, que finalizaron igualados a 1.850 puntos, aunque Marbán ocupó la segunda posición al entrar en el control con un solo minuto de ventaja respecto a David Pascual. Ambos presentaron dos perdices y tres conejos, mientras que el primer clasificado sumó un conejo más que sus rivales. Almeida y Marbán se ganaron la plaza para competir en el Campeonato de Castilla y León.

Los tres primeros clasificados / DZC

Aunque se esperaba una mayor participación, tan sólo una mujer tomó parte en el Provincial Femenino, Dafne Calvo, que representará a Zamora en el Campeonato de Castilla y León que se disputará en el coto leonés de Santa Cristina de Valmadrigal el próximo sábado.

Pese al mal tiempo reinante, tomaron parte en el Provincial un total de 26 cazadores en un coto con abundancia de perdices como queda patente en que 20 de los participantes cobraron alguna. Además se capturaron 18 conejos y 5 codornices. Tan solo cuatro cazadores comparecieron en el control sin capturas.

El primer participante en llegar al control fue Daniel Nevado con dos perdices a las 12.00 horas pero casi una más tarde, le superaba Ángel García con dos perdices, un conejo y una codorniz. Y a las 13.26 llegaba el que a la postre sería el campeón provincial, DAvid Almeida, y la emoción se quedó para el segundo puesto que ocupó primero Luis Miguel López, pero quedaría relegado finalmente por Fernando Marbán y David Pascual. José Luis Tomé agotó el tiempo casi al límite y tuvo su premio con el cuarto puesto (dos perdices, dos conejos y una codorniz).

El Campeonato de Castilla y León volverá a celebrarse en Santa Cristina de Valmadrigal, en la provincial de León, sobre un terreno llano y con especies similares a las de Cuenca de Campos. n