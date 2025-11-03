El Caja Rural CB Zamora pone a la venta entradas para el derbi frente Súper Agropal Palencia: Hasta el martes, los zamoranos tendrán preferencia

El Caja Rural CB Zamora afronta el próximo sábado un nuevo partido en casa. Un partido especial que podría ser uno de los "eventos del año" y que ha llevado al club a abrir la taquilla de forma prematura.

Un derbi con las entradas muy demandadas

El conjunto de Saulo Hernández recibe en la próxima jornada al Súper Agropal Palencia, rival con el que disputará un nuevo derbi regional esta temporada en el Ángel Nieto. Y, atendiendo al último precedente en la Copa de Castilla y León, los zamoranos han decidido poner ya a la venta entradas para que ninguno de sus aficionados se queden sin asiento este sábado a las 19.30 horas.

Venta física para zamoranos

"Ante la previsión de gran afluencia de aficionados palentinos, el club ha abierto la venta presencial de entradas en la sede del club (Calle Campo de Marte, 2)- El horario de venta adelantada arrancará hoy, lunes 3 de noviembre, hasta la 13:00 horas, y el martes 4 de Noviembre en horario de tarde (16:30 hasta las 19:00)", destacaba en un comunicado el CB Zamora sobre la venta física anticipada.

Un duelo cargado de alicientes

El CB Zamora asegura que el duelo ante el Súper Agropal Palencia es de máximo interés, ya que los visitantes llegarán a Zamora en la parte alta de la tabla pero con dos derrotas consecutivas encajadas en las últimas jornadas de la Primera FEB.

Las imágenes de la victoria del CB Zamora ante el Palmer en el pabellón Ángel Nieto. / José Luis Fernández

Además, los de Saulo llegan tras romper su mala dinámica y buscarán convertir el factor cancha en un elemento decisivo, que iguale fuerzas. Todo ello contribuye a que sea un partido de máximo voltaje en el que cada asiento ocupado tendrá su repercusión en pista.

Una "demanda alta" de entradas a día de hoy

"La demanda de entradas ya es alta y el club ha puesto el foco en facilitar el acceso a la afición local", destacan desde el club azulón, asegurando que "habrá preventa presencial exclusiva para zamoranos hasta mañana, en la sede del CB Zamora (C/ Campo de Marte, 2)".

"La intención es ordenar el flujo de público y evitar colas el día de partido, ante la expectativa de un Ángel Nieto con gran entrada y presencia de seguidores visitantes aprovechando el fin de semana", concluyen desde el club.

Venta online, a partir del miércoles

Una vez acabe la venta anticipada de forma presencial para los aficionados locales, el CB Zamora abrirá el miércoles la taquilla online para el público general. Y, ahí, cualquiera podrá comprar entradas.

Por ese motivo, el CB Zamora ha querido mandar hoy un mensaje a sus seguidores: "se recomienda no apurar los plazos" para lograr entradas. Principalmente, porque se espera un gran desplazamiento por parte de los seguidores del Súper Agropal Palencia.

No hay que olvidar que este choque que se presenta como determinante para los visitantes y muy importante para los locales.