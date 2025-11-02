El Ríver Zamora logra una épica victoria ante el líder (5-4)

El Rìver Zamora consiguió este domingo una brillante y épica victoria ante el líder Leis Pontevedra que pagó muy caro su exceso de conservadurismo frente a un equipo zamorano que confió más en sus posibilidades y supo remar a contracorriente durante todo el encuentro para terminar alcanzando el premio a su gran esfuerzo.

El Ríver tomó la iniciativa en los primeros minutos del partido con varias llegadas con peligro frente a un Leis Pontevedra cerrado atrás y bien resguardado por su portero. Pero ya a los cuatro minutos de juego, comenzó a amenazar el líder con dos disparos de Said que no encontraron puerta. Además se producía la lesión de Nicolás Rolón del Ríver que seguía atancando con varios lanzamientos desde lejos.

Magnifico ambiente el que había en el Manuel Camba con un público empujando a los zamoranos frente a un rival que parecía jugar sin prisas, esperando encontrar sus opciones de gol. El Ríver demostraba su evidente mejoría en las últimas jornadas pero no podía cometer ningún desliz porque Leis tiene mucha calidad en sus filas. Así, en una escapada por el centro, recibió Said y, de tacón, estuvo a punto de marcar el primer gol del partido cuando ya se habían cumplido nueve minutos de juego. Y Nicolás Rolón tenía que salir de nuevo de la cancha lesionado. Pero los zamoranos seguián buscando el gol: Magui se escapó y disparó ligeramente desviado ante la salida del portero en una clara ocasión. Y a continuación era Javier Egido el que ponía a prueba al portero visitante, el mejor del equipo ayer.

Respondió el Leis con dos claras ocasiones en las que Tascón sacó el balón bajo palos y el portero desbarató la siguiente. El partido se calentaba y Saúl obligó a hacer una gran parada a Alejandro Vasquez en un tiro bajo justo antes de que los gallegos pidieran tiempo muerto. Pero la reacción fue zamorana en un contragolpe que culminó Oli con un disparo desde la línea del área que entró por la escuadra para poner el 1-0 (11´). Oli volvió a escaparse pero su disparo se fue ligeramente desviado. El Ríver perdía a Javier Egido por lesión en el minuto 14

La calidad del Leis tenía que llegar y llegó en un cambio de juego a toda cancha que controló Said para dejársela a Samuel Carracedas que disparó a placer para marcar el 1-1 (16´). Y no terminó aquí la reacción gallega porque, a falta de 41 segundos para el descanso, en una acción similar, el Leis firmaba el 1-2 que le ponía por delante en el marcador.

El partido se reanudó con un Leis dispuesto a sentenciar lo antes posible e Iván estuvo a punto de firmar el tercer gol pontevedrés. Pero repitieron los gallegos el pase largo al pivote que la dejó para que Dani marcase a placer el 1-3 (22´) que dejaba las cosas muy cuesta arriba para el Ríver.

No estaba todo dicho y la luz volvió a iluminarse para los zamoranos que le devolvían la acción a sus rivales para que Samu marcase el 2-3 que volvía a meter en el partido al Ríver. Leiss siguió buscando la sentencia y pudo alcanzarla en dos contragolpes pero Guille estuvo muy acertado en la portería. El Ríver no estaba sentenciado y se encargó de demostrarlo José Carlos marcando en el minuto 26 el gol del empate a 3.

El partido se puso entonces muy emocionante y rebosante de pasión tanto en la cancha como en las gradas del Camba. Todo podía pasar y ninguno de los dos rivales renunciaba a llevarse la victoria. Los zamoranos volvieron a acumular las cinco faltas antes del minuto 30 pero no por ello renunciaban al ataque. Leis lanzó su primer doble penalti en el minuto 10 pero Pablo disparó alto. Sin embargo, tras una gran parada del portero gallego se producía un contragolpe que culminó Dani Álvarez de forma magistral para poner el 3-4 (31´).

El ritmo de juego ya no era tan alto porque las fuerzas comenzaban a escasear por ambas partes y Ríver recurría constantemente a balones largos para el pivote. Tuvo una muy clara Ivi pero el portero volvió a rechazar el balón. Y la persistencia de los zamoranos tuvo su premio en el minuto 35 con el nuevo empate (4-4) que ponía el partido al rojo vivo y hacía creible el milagro de derrotar al líder. Y el milagro se volvió realidad en un ataque que culminó Magüi con un remate desde cerca que ponía el 5-4 con dos minutos y medio por delante todavía.

El pundonor del Ríver había recibido su premio y había que resistir como fuera durante esos dos minutos y medio en los que Leiss optó por jugar con portero-jugador. Pero los pontevedreses ya no pueidieron hacer nada para evitar la derrota que además beneficia al Atlético Benavente.