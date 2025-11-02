Raúl Pérez, entrenador del Recoletas: "Sabíamos que iba a ser un partido muy físico"

Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamarat, no quiso dar por finalizada la pretemporada ya que todavía ayer contaba con dos jugadoras lesionadas y sigue sin poder entrenar de forma regular con toda la plantilla. Pese a todo, valoró en su justa medida el gran partido que cuajó ayer el Zamarat: "Sabíamos que iba a ser un partido muy físico como así ha sido. La defensa y el rebote era la clave y hemos tenido buena defensa y ellas han estado desacertadas en el tiro de tres puntos, igual que nosotras, pero hemos minimizado mucho su juego interior que era algo clave, junto a su juego exterior penetrando. Y aguantar como hemos aguantado con solo ocho jugadoras, con jugadoras que han disputado prácticamente todos los minutos, ha sido muy importante". El técnico extremeño reconoció que este Recoletas "está creciendo mucho y ya se ha visto que el trabajo defensivo es la clave: cuarenta y siete puntos nos han anotado hoy y en Paterna también estuvimos espectaculares en defensa. Esta es la línea a seguir".

Raúl Pérez no quiso negar que "en ataque nos queda mucho porque somos un equipo muy joven y la toma de decisiones nos cuesta. Nos cuesta saber leer el plan de partido, saber dónde tenemos que poner el balón, dónde y a quién ponerlo, y eso nos lo darán los partidos. Además hoy también se ha notado que teníamos una sola base pero el equipo está en crecimiento. Estos fallos son normales y cuando estás más espeso en ataque, hay que trabajar más atrás y el equipo lo ha hecho hoy".

El entrenador del Zamarat resaltó también que varias de sus jugadoras se han cargando pronto de faltas y "hubo un momento en que he tenido que jugar con las cuatro pivots a la vez porque, con solo ocho y con el tema de las españolas, no era fácil gestionarlo. Niski y Eva han aguantado muy bien sin faltas la segunda parte y al final esa era la clave, que cada una entienda cuál es el roll de cada una", declaró el técnico naranja. n