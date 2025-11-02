El líder no afloja: nuevo triunfo para el Balonmano Caja Rural Zamora ante el Pereda Ciudad de Santander

Nueva victoria para el BM Caja Rural Zamora que dominó en todo momento a su rival para consolidarse en la zona alta de la clasificación y seguir aspirando a todo.

Los de Félix Mojón visitan a un Pereda Ciudad de Santander acomodado en la zona media de la tabla y lo hacían conscientes de que cualquier paso en falso podía meterles en problemas.

Desde el principio el equipo quiso luchar y un parcial de 0-4 dejó buena muestra de sus intenciones. A duras penas, los cántabros seguían la estela, pero los pistacho mantenían un +4 que daba cierto aire En ese contexto avanzó la primera parte en la que el BMZ no aflojaba e incluso llegó a verse 5 arriba (8-13) pero al descanso la ventaja se redujo a 3 goles (12-15) lo que impedía confianzas.

Un momento del partido del BM Zamora en Santander / Cedida

El equipo fue a más pero acabó sufriendo más de la cuenta

La tónica no varió tras el descanso e, incluso, el panorama mejoró. El equipo zamorano ajustó todavía más la defensa y provocó una “sequía” anotadora de su rival, lo que permitió ir fraguando el triunfo (17-25, min. 46).

Sin embargo, los cántabros trataron de salir del embudo, y con trabajo fueron dando paos adelante hasta verse solo uno abajo, lo que hizo despertar las alarmas en el cuadro zamorano. Al equipo le tocó sufrir, ponerse el mono de trabajo y recuperar su mejor cara para dar un salto y despejar dudas. Al final un 28-34 pero luchado y sufrido.

La próxima semana, la cita será en casa, el domingo a las 12.30, ante Recoletas Arroyo.

(HABRA AMPLIACIÓN)