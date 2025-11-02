El Grupo Páez reflexiona sobre el futuro de Juan Sabas en el banquillo del Zamora CF

Horas después de la dolorosa derrota ante el Pontevedra CF (4-1), la plantilla del Zamora CF regresaba este domingo al Ruta de la Plata para completar una nueva sesión de entrenamiento, marcada dentro de la planificación habitual del staff técnico. A pesar del malestar general por la imagen ofrecida en Pasarón y por no haber podido coger impulso en la clasificación, el ambiente era de relativa normalidad en el anexo rojiblanco, aunque en esta ocasión al trabajo de recuperación se sumó una necesaria charla en el vestuario, en la que estuvo también presente el director deportivo.

Por lo que poco que ha trascendido sobre este asunto, sí se sabe que David Vizcaíno quiso utilizar este encuentro para arengar a los futbolistas y realizar con ellos un primer análisis sobre las sensaciones que dejó el partido del sábado ante el cuadro gallego, y es que lo transmitido desde el terreno de juego está muy lejos de lo esperado para un equipo confeccionado para pelear por el ascenso.

En esta reunión de vestuario estuvo también Juan Sabas que también tomó la palabra y para el que se dirigen, inevitablemente, todas las miradas. Hay que recordar que, tras la derrota ante la Ponferradina hace dos semanas (2-3), el Grupo Páez le mostró su apoyo y le dio un voto de confianza, que se saldó de forma positiva con una goleada ante el Athletic de Bilbao B (4-1) y ahora hay que esperar para confirmar si la propiedad del Zamora CF mantiene su apuesta por el entrenador madrileño.

Sobre este tema, lo que se sabe al respecto es que los empresarios sevillanos están en un momento de reflexión antes de tomar una decisión sobre el futuro de Juan Sabas, al que siempre, por otro lado, han mostrado su apoyo desde que llegó en verano de 2024 cuando ellos tomaron posesión del club del Duero. Así, mientras se espera si "los Páez" realizan un anuncio la rutina continúa para un equipo zamorano que tiene diez días por delante para recuperar su mejor nivel y ofrecerlo a sus seguidores el miércoles 12 de noviembre cuando a partido e las 20.30 horas reciban al Ourense.

El Zamora CF se sitúa a un punto del descenso y a cinco del play-off

Décimo segundo en la tabla, a cinco puntos del play-off y a uno de los puestos de descenso. Esa es la situación en la que queda el Zamora CF tras su derrota ante el Pontevedra (4-1). El equipo rojiblanco se aleja así de las plazas de privilegio de una clasificación que sigue liderando el CD Tenerife con 22 puntos, seguido del Celta Fortuna (18), el Madrid Castilla (18), el Racing de Ferrol (17) y el Real Avilés Industrial (17). Las diferencias todavía son mínimas, pero sí es cierto que los equipos empiezan a tomar posiciones. A dos puntos y como sexto y séptimo aparecen Barakaldo y Pontevedra, para seguir con Ponferradina (14), Lugo (13) y Mérida (12). A partir de ahí, también con 12 puntos está el Talavera de la Reina, el Zamora y el Guadalajara, para seguir con Cacereño y Unionistas, que suman 11, los mismos que tienen los dos primeros conjuntos en descenso: Osasuna B y Arenas. La clasificación la cierran Arenteiro, Athletic Club y el Ourense que es el actual farolillo rojo con 8 puntos en su casillero. Así las cosas, y aunque hay tiempo para enmendar la situación, es una realidad que el equipo zamorano ha sumado 3 puntos de los últimos 15 puestos en juego: es decir, una victoria en cinco partidos.