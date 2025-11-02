FÚTBOL
El gol 50 de Ferran dedicado a las víctimas de la dana
El delanterio de Foios ha mostrado un mensaje tras marcar el tanto
Nelo Simó
Ferran Torres ha marcado este domingo su gol 50 como jugador del Barça. El delantero de Foios, además, ha tenido un mensaje para los fallecidos como consecuencia de la dana, de la ahora se ha cumplido un año.
Corría el minuto 12 del FC Barcelona - Elche, correspondiente a la onceava jornada de la Liga EA Esports. En una transición rápida tras un robo en el centro del campo, Fermín se interna en el área y sirve en bandeja el 2-0 a Ferran, que solo tiene que empujar a la red.
Tras festejar el tanto, el número 50 del de Foios con el club culé, Ferran se ha levantado la camiseta para mostrar un mensaje: `"29 octubre 2024. València sempre en la memoria".
Suscríbete para seguir leyendo
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- Pontevedra CF - Zamora CF: así te hemos contado el partido (4-1)
- El cuartel militar de Monte la Reina tendrá su propia gasolinera: así será
- Derrota del Zamora CF ante el Pontevedra CF en Pasarón que deja a Juan Sabas contra las cuerdas
- Las duras críticas a un restaurante de Zamora por su pescado y marisco: 'Ni los gatos se lo comen
- Visitas guiadas gratis a las Edades del Hombre de Zamora
- Pavimentación de una calle en un pueblo de Zamora sin instalar el saneamiento: varios vecinos 'sin servicio básico