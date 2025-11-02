Emotivo momento en la cancha: El entrenador del Caja Rural CB Zamora le dio la alternativa a su hijo Rubén, aún en edad cadete

Hacía años ya que no vestía la camiseta del CBZ un jugador zamorano y las circunstancias hicieron que ayer no sólo debutase un zamorano sino que también anotó sus primeros dos puntos.

Rubén Hernández Gallardo es hijo del entrenador del equipo, Saulo Hernández Bris, quien le ordenó saltar a la pista cuando quedaba menos de un minuto para el final del partido en lo que calificó como "un momentazo" el jugador habitual en la selección de Castilla y León. Hernández Gallardo calificó como "muy importante la victoria porque llevábamos tres derrotas seguidas y lo necesitábamos". "Yo estaba convencido de que mi padre me iba a sacar pero él no lo estaba de que la iba a meter", añadió el nieto del presidente del club Gerardo Hernández de Luz. Saulo Hernández explicó que en el momento de pedir el cambio, "ahí se puso a un lado el entrenador, dejé de ser entrenador, y pasé a ser padre. Me imagino que como cualquier padre de este mundo, lo mejor para mí, sin ninguna duda, lo mejor que me ha pasado en esta vida es el tener a mis dos hijos, a Rubén y a Pablo. Veo en el día a día lo que lo viven el basket, y en este caso con Rubén, veo el trabajo que tiene detrás, que nadie le ha regalado nada, y el poder estar yo en el banquillo cuando él disputa sus primeros minutos, y encima que tenga las agallas de tirarse un poco contra el mundo y de meter una canasta, pues se me caía la baba".

Respecto a la continuidad de su hijo en el equipo, Saulo Hernández apuntó que " hay que ser realistas. En este momento teníamos la lesión de Ty Roberts, Darío que puede ser el jugador de Primera Nacional que también puede estar aquí, también estaba lesionado. Rubén es muy joven, tiene 16 años, creo que está cumpliendo las etapas como las debe de cumplir, poco a poco y sin prisa, y lo que le pedimos su madre y yo es que disfrute mucho del camino. Al final creo que lo más bonito del deporte no es a dónde llegas, sino las vivencias que tienes mientras recorres ese camino, y es en lo que le hacemos hincapié cada día".

Respecto al desparpajo de su hijo para meter la canasta en los últimos segundos del partido, Saulo Hernández explicó: " Sentía que vaya morro tenía, la sensación mía fue: te han defendido, te han defendido otra vez, y yo pensaba, "pásala, o la va a pasar", pero dijo que no, pensó que era su momento, y cuando la tiró un poco así de manoletina, dije, "ojo que entra", y entró y dije, pues oye, fantástico, ya tenemos su primera canasta a nivel profesional".