Derrotas de la Bovedana y el Amigos del Duero en sus respectivos compromisos

La Bovedana no pudo sumar en casa ante su público y se mantiene como penúltimo en la tabla de clasificación. Esta vez el rival que tenían enfrente era uno de los equipos punteros, el Salamanca FF, por lo que sabían bien de sus peligros. Las futbolistas de La Bóveda controlaron bien a su rival y se mantuvieron con opciones hasta que en el minuto 64 Carlota acertaba para superar a la portera zamorana y poner el 0-1 en el electrónico. El encuentro seguía vivo para poder sumar algo positivo, pero no fue posible y las moradas se quedaron sin botín. La plantilla ya piensa en su próximo compromiso en el que visitará al cuarto clasificado, el San José.

El Amigos del Duero no culmina su remontada en Valladolid (3-2)

El Amigos del Duero Caja Rural regresó de vacío de su visita al Ribera Atlético Valladolid, al no poder culminar su remontada. Las locales tuvieron un mejor inicio y en el minuto 30 ya iban 3-0 en el marcador. Sin embargo, las zamoranas no se conformaron y acortaron antes del descanso. En el segundo tiempo apretaron y pusieron el 3-2, pero el tercero no llegó y las de Raúl Campano regresaron de vacío.