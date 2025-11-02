El Cross de la Castaña repite éxitos: conoce a los ganadores 2025

215 corredores, repartidos en diversas categorías, tomaron parte en el ya tradicional Cross de la Castaña, consolidando esta cita como una de las más esperadas del calendario deportivo rural zamorano con epicentro en Sejas de Aliste.

El circuito de 8,3 kilómetros ofreció un recorrido exigente entre caminos forestales y paisajes teñidos de otoño. En la categoría masculina, el portugués Rui Muga, del Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, se impuso con autoridad, demostrando su experiencia en pruebas de montaña. Le siguió Jorge Rodríguez Benéitez, del C.A. La Bañeza, con una actuación sólida que mantuvo el suspense hasta los últimos metros. El tercer puesto fue para Alejandro Montalvo Prada, del Triatlón Duero, quien cerró el podio con una gran remontada en la segunda mitad del recorrido.

Rui Muga / Daniel Ferreira /cedida

Féminas

En la categoría femenina, la zamorana Ana Temprano Piñero, del GM CIMAS, brilló con luz propia, dominando la prueba desde el inicio y cruzando la meta con una amplia ventaja. El segundo lugar fue para Isabel Caballero Melero, del club Tigres & Panteras Trail, que mantuvo un ritmo constante y firme. El tercer puesto lo ocupó Cristina Ramos Hernández, del C.D. Montañera Zamorana, quien completó una carrera estratégica y muy regular.

Ana Temprano / Daniel Ferreira / Cedida

Categorías inferiores

Los más jóvenes también tuvieron su momento de gloria en el Cross Infantil, donde se vivieron momentos de emoción y compañerismo. El vencedor fue Pablo Nieto Toribio, del Atletismo Zamora, seguido por el portugués Miguel Tadeu, del Ginasio Clube de Bragança, y en tercer lugar Hugo Almeida Madrigal, del Triatlón Duero, que demostró gran talento y determinación.

Carrera de las categorías inferiores del Cross de la Castaña / Daniel Ferreira / Cedida

La jornada comenzó con la recogida de dorsales y una esperada degustación de castañas a las 15:00, que sirvió de preludio perfecto para el ambiente festivo. El evento, respaldado por instituciones como la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Rábano de Aliste, así como por numerosos patrocinadores locales, se convirtió en una celebración del deporte, la naturaleza y la tradición.