Fútbol / Regional de Aficionados
El CD Benavente se queda sin premio ante La Bañeza y en Noname cae en Béjar
Los tomateros no pudieron contrarrestar un solitario gol de Pablo Domínguez, aunque se mantienen en la zona "top" de la tabla como terceros clasificados
A. O.
El CD Benavente no pudo sumar en su encuentro frente a La Bañeza, a pesar de que mereció algo más. Los tomateros no estuvieron afortunados de cara a gol, mientras que los visitantes sí sacaron premio.
Con Santi Redondo en la grada al estar expulsado, el CD Benavente buscó mantener la identidad mostrada en pasadas jornada, siendo un equipo alegre y vertical, pero en esta ocasión la puntería no estuvo de su lado. No conseguían los anfitriones adelantarse y, como suele suceder, lo acabaron pagando. Poco antes del descanso, en una de las escasas llegadas de La Bañeza a área benaventana, Pablo Domínguez lograba su propósito al poner el 0-1 en el marcador.
El gol afectó al equipo que se fue al descanso consciente de la necesidad de remontar. Con esa idea se reanudó el juego, y el CD Benavente trató de cercar a los visitantes que estuvieron muy bien en defensa repeliendo cualquier llegada. El tiempo jugaba en contra del equipo y al final no fueron capaces de sacar nada positivo (0-1).
A pesar de esta derrota, el cuadro tomatero se mantiene en la zona "top" de la clasificación. El equipo es tercero con 14 puntos, justo por debajo del Zamora B que es segundo con 15. La próxima semana tendrá otra dura lucha y es que les toca visitar al actual líder, el Ciudad Rodrigo frente al que deberán mostrar su mejor versión para volver a sumar.
Noname
El Noname sigue sin carburar y este domingo regresaba de vacío de Béjar (3-1). Los de Losada lograron neutralizar un tempranero gol local pero los anfitriones apretaron para volver a adelantarse y aprovecharon el jugar en superioridad desde el 70 para rematar el partido.
