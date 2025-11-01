Zamora CF vs Pontevedra CF: Nuevo examen en Pasarón para el equipo de Juan Sabas

El Zamora CF se quitó la losa de encima el pasado domingo. Lo hizo ganando por 4-1 ante su afición, resultado que cortó una mala racha de los rojiblancos. Un resultado que quiere utilizar como punto de inflexión en su camino dentro de Primera RFEF esta temporada.

Un nuevo examen

Sin embargo, como recordó Juan Sabas en las horas previas al partido de hoy ante el Pontevedra CF, «cada jornada es un nuevo examen, una nueva reválida», y hoy los zamoranos deben volver a sacar nota en Pasarón. Toca confirmar que la reacción ante el filial del Athletic no fue un espejismo.

GALERÍA | Zamora CF - Athletic B: el equipo de Juan Sabas recupera la sonrisa / José Luis Fernández

El Pontevedra CF, un rival exigente

El rival, el Pontevedra CF, no es precisamente un anfitrión amable. Aprieta, muerde y juega. Pero el Zamora CF llega al partido con menos dudas que hace una semana. Y eso, en esta categoría, ya es mucho. Así lo dicta la clasificación. Esa en la que el equipo quiere subir puestos.

Trabajo táctico y psicológico

El equipo ha estado trabajando con la intensidad habitual, pero poniendo más atención al detalle. Comenzando por el propio Juan Sabas, que desde la derrota en Ponferrada ha «cambiado el chip» y ha mantenido charlas a nivel individual con los jugadores para que todos dieran un paso adelante.

El técnico sabe que esta liga, con equipos de nivel tan parejo, está en las pequeñas cosas de cada partido, y el Zamora CF no puede permitirse ya más «hilos sueltos». Se busca «coser bien» para evitar «remiendos».

Ambiente más calmado y reuniones clave

Con esa idea en mente, el Zamora CF ha preparado el partido en un ambiente mucho más calmado que el que vivió antes del pasado 4-1. Y si bien el lateral Dani Merchán aseguraba que «en ningún momento hubo tensión, porque todos sabemos que la liga es muy larga y hay buen equipo», era el propio Sabas quien confirmaba ese giro.

El madrileño apuntaba a las diferentes reuniones mantenidas con los propietarios en días previos. «Es necesario hablar las cosas a la cara, con honestidad», apuntaba el madrileño, señalando que «la semana ha sido muy diferente, muy buena» y que, pase lo que pase con su futuro, lo principal es el equipo. Lo primero es el Zamora CF.

Llamamiento a la afición rojiblanca

Con esa prioridad clara, Sabas llamó a la «unión de todos», a que cada corazón rojiblanco se una para impulsar al bloque en su crecimiento y que la dinámica positiva iniciada ante el Athletic Bilbao B se alargue.

Convertir ese partido en un claro punto de inflexión; pero, para ello, la tendencia iniciada debe continuar y el Zamora CF ha de rendir al máximo hoy. Sin excusas, por mucho que llueva en Pontevedra.

Un once reconocible, pero con posibles cambios

Siendo «abrazar lo bueno» del último 4-1 la idea detrás del plan para alargar una semana más las buenas sensaciones rojiblancas, todo apunta a pocos cambios por parte de Juan Sabas esta tarde en Pasarón. Un estadio en el que se espera barro y clima adverso, lo que, quizá, podría alterar algo el once inicial.

Un fondo de armario a poder usar

Todo apunta a que el Zamora CF podría repetir hoy la pareja de centrales, con Luismi Luengo y Athuman, aunque Erik Ruiz se maneje bien en tierras gallegas. El vasco podría volver a una línea de zagueros que tendría como laterales a Rufo y Merchán.

Carlos Ramos toma la palabra en el vestuario del Zamora CF, antes del partido ante el Athetic B. / ZCF

Podría también Sabas mantener el centro del campo con Clavería y Carlos Ramos, pero quizá el madrileño opte esta vez por más músculo con la entrada de Markel Lozano. O relevar a alguno de los capitanes por Mario García, que ofrece también otro perfil.

Referentes ofensivos y dudas en las bandas

En el frente de ataque, lo único que parece claro (salvo problema físico de última hora) es la presencia de Javi Eslava. Autor de tres asistencias y un gol el pasado domingo, es el referente de una ofensiva rojiblanca en la que podría hacer pareja con Carbonell o con Farrel. Todo ello, si se mantiene el 4-4-2 del pasado domingo.

Por las bandas, Sancho podría repetir de inicio, mientras que la situación de Monerris dependerá de la disponibilidad de Loren y Márquez, ambos ausentes el pasado fin de semana. Dos futbolistas llamados a ser determinantes en este Zamora CF que, según apuntó el técnico, quiere «ser valiente y dominar el partido» en Pasarón. Una voluntad más importante que los esquemas tácticos o los nombres propios.

Filosofía de juego de Juan Sabas

Sabas nunca ha dejado de tener claro qué espera de su Zamora CF. Quiere un equipo «dominador, que juegue en campo rival, que tenga la pelota y que llegue con gente al área». La semana pasada se vio parte de ese plan: superioridad con Fermín en salida e intentos de ser un equipo vertical en la transición. La pizarra ayuda, pero hará falta más que el esquema adecuado porque Pasarón será una prueba distinta y más dura que la del domingo anterior.

Evaluación continua en la liga

Las preguntas del examen rojiblanco serán diferentes ante el Pontevedra, y el Zamora CF debe saber responderlas porque la liga es una evaluación continua. Y los rojiblancos no pueden dejar muchos más deberes por hacer si quieren terminar el curso con nota.