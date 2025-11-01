El Zamora CF "B" defiende hoy su liderato frente a Cistérniga CF en una nueva oportunidad de sumar para Moraleja CF, CD Benavente y CD Noname

La Liga Regional de Aficionados regresa esta tarde a la acción con un capítulo cargado de emociones para los aficionados zamoranos, incluyendo la defensa del liderato del grupo B por parte del filial del Zamora CF .

El Zamora CF, de vuelta a casa buscando seguir líder

El Zamora CF "B", que se hizo con el liderato del grupo B de la Regional de Aficionados la pasada semana ganando a domicilio en Ciudad Rodrigo, defiende dicha posición esta tarde contra La Cistérniga CF.

El choque, que tendrá lugar a las 16.00 horas en los anexos del Ruta de la Plata, se presenta igual de complicado que el último para los de Kike Ramos. Principalmente porque, aunque su oponente solo haya logrado una victoria hasta ahora, su falta de puntos en la clasificación le hace un rival peligroso.

El Moraleja, a alargar la buena dinámica

Ese partido dará inicio a una nueva y apasionante jornada para los equipos zamoranos que esta tarde tendra en el Moraleja CF su otro protagonista.

Los gualdinegros parecen haber reencontrado la fórmula del éxito en la categoría y de la mano de un gran Héctor Segurado, han dado la vuelta a su inicio de temporada. Su último triunfo en casa, con gol del extremo, hace que los de Óscar Sánchez hayan sumado ya en tres jornadas consecutivas.

Los dos conjuntos, CD Benavente y Moraleja CF, posan juntos en su apoyo en la lucha contra el cáncer. / Cedida

Esa racha la intentará alargar el Moraleja CF en feudo del CD Laguna, un equipo nada sencillo y que es actual rival directo de los zamoranos en la clasificación con 7 puntos.

Benavente y Noname, mañana

La jornada continuará mañana con dos nuevos partidos con protagonistas de la provincia: CD Benavente y CD Noname.

El conjunto de Benavente vuelve al Luciano Rubio para, a partir de las 16.30 de la jornada dominical, buscar una nueva victoria como local ante sus vecinos de La Bañeza.

El CD Benavente se lleva el derbi ante el Noname: Disfruta de las mejores imágenes / José Luis Fernández / José Luis Fernández

Un vecino necesitado

El cuadro de Santi Redondo llega al envite tras recuperar la senda del triunfo en Zamora ganando por 1-2 al Noname. Resultado que le permite aspirar al liderato esta semana, para lo cual tendrá que ganar al 12º clasificado y esperar.

Duelo de rachas negativas

Por su parte, el CD Noname viajará mañana a casa del Béjar Industrial, para, a partir de las 16.00 horas, intentar dejar atrás el bache de resultados por el que atraviesan.

Los hombres de Miguel Losada perdieron su último derbi y acumulan ya tres semanas sin victorias. Situación que, unida a un flojo inicio de curso, deja al bloque gris en una peligrosa 14ª posición de la tabla. Un puesto a mejorar ante la formación salmantina.

Los charros, en horas bajas

Los charros son un rival potente, empezaron la liga con pulso firme y se situaron entre los mejores. Sin embargo, en las dos últimas semanas ha perdido fuelle y han caído a la octava plaza de la tabla.

Así que, uno de los dos contendientes o ninguno recuperará el pulso a la liga en el campo Mario Emilio.